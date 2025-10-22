Δείτε το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.» - Real.gr

Το συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.», έγινε υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας.

Το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία διοργάνωση για τη ψηφιακή Ελλάδα και την κυβερνοασφάλεια.

Δείτε το συνέδριο:

Για το 2025 το Cyber Greece εστίασε στο «The Future Powered by A.I.» και την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από την Εκπαίδευση έως την αγορά εργασίας και από την Υγεία έως την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Το Συνέδριου, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm διεξήχθη στο Grand Hyatt Athens.

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Νίκος Χατζηνικολάου: Είναι σημαντικό να συζητήσουμε κάθε πτυχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Κυριάκος Πιερρακάκης: Καταλύτης της οικονομικής προόδου η τεχνολογία

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Δημήτρης Παπαστεργίου: Δουλεύουμε για να φέρουμε την τεχνολογία πιο προσιτά, πιο άμεσα στους πολίτες

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: «Είναι καιρός να επικαιροποιήσουμε τη σχέση με την κυβερνοασφάλεια με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη»

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Ιωσήφ Μπελούκας: Πάνω από 10.000 οι κυβερνοεπιθέσεις ημερησίως στην Ε.Ε.

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Γιάννης Μαστρογεωργίου: Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία γενικού περιεχομένου που επιδρά στα πάντα

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Συνέντευξη με την υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Το Οξύμωρο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ευκαιρία και Απειλή

Συνέδριο «Cyber Greece 2025» – Κεραμέως: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση»

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: O προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη απέναντι στο ισχύον ρυθμιστικό, θεσμικό και ηθικό πλαίσιο

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη την αγορά Εργασίας

Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου ήταν η inDigital. Χρυσοί χορηγοί η Εθνική Τράπεζα, η Odyssey cybersecurity, η Netcompany, η Cognyte Luminar, η Bright diadikasia Business Solutions. Ασημένιος χορηγός η Huawei. Χορηγοί οι: αδμηε, Cosmote , Olympios , Dimitriadis / Vitoros Law Firm. Το Συνέδριο έγινε με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ.