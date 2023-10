Δείτε το 2o Συνέδριο: «Δημογραφικό - Ωρα για δράση»

Το δημογραφικό αποτελεί διαχρονικά ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για την χώρα μας.

Το πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημιουργείται από: · το δημόσιο διάλογο · την ανταλλαγή απόψεων · την παράθεση στοιχείων · το γόνιμο προβληματισμό

Στο πλαίσιο αυτό, η Next is Now και η Dome Consulting διοργάνωσαν για 2η συνεχόμενη χρονιά, το συνέδριο: Δημογραφικό 2023 – Ωρα για δράση, στο Athens Marriot Hotel.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε και φέτος ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στα πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ειδικοί ακαδημαϊκοί και παράγοντες της αγοράς.

Ν. Χατζηνικολάου: Ήρθε η ώρα για εθνική κινητοποίηση

«Ήρθε η ώρα για δράση και εθνική κινητοποίηση», δήλωσε στον χαιρετισμό του, ο Νίκος Χατζηνικολάου, Εκδότης - Διευθυντής της Realnews από το βήμα του συνεδρίου "Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση" που διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό είναι ενδεικτικά. Ενώ και οι προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών για τη μεγάλη απειλή που διαμορφώνει στο ασφαλιστικό σύστημα η δημογραφική κρίση, είναι συνεχείς. Βάσει των τελευταίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2022 κατεγράφησαν οι λιγότερες γεννήσεις των τελευταίων 90 ετών. Οι γεννήσεις την περασμένη χρονιά ήταν κατά 10,3% μειωμένες σε σύγκριση με το 2021, ενώ ήταν περίπου οι μισές σε σχέση με το 1980», ανέφερε ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου και πρόσθεσε ότι με βάση τις εκτιμήσεις αναλυτών, εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα παρουσιάσει σημαντική μείωση έως το 2050.

«Αν δεν ληφθούν μέτρα για την αναστροφή της δημογραφικής κρίσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, για να παραμείνει βιώσιμο το ασφαλιστικό, θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των ορίων για τη συνταξιοδότηση, κατά 1,5 χρόνο το 2035 και κατά 2,8 χρόνια το 2050», τόνισε ο Εκδότης - Διευθυντής της Realnews.

Ντουμπράβκα Σουίτσα: Πανευρωπαϊκό ζήτημα και όχι μόνο ελληνικό

Για ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα και όχι μόνο ελληνικό, μίλησε η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία κατά τη διάρκεια του σύντομου χαιρετισμού της στο συνέδριο Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση.

Όπως είπε, οι δημογραφικές αλλαγές είναι τόσο πιεστικές που αν δεν τις αντιμετωπίσουμε άμεσα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υπονομεύσουμε όλα τα επιτεύγματα της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

«Οι δημογραφικές αλλαγές δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά θετικά όπως το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το προσδόκιμο υγιούς ζωής. Και αυτή η αύξηση του προσδόκιμου ζωής μας δίνει την ευκαιρία να δομήσουμε καλύτερες κοινωνίες στις οποίες θα ζήσουν οι μελλοντικές γενιές», ανέφερε η κυρία Σουίτσα.

Η Ε.Ε. εφαρμόζει πολιτικές με στόχο να περιορίσει το λεγόμενο brain drain και να επιτρέψει στους νέους ανθρώπους, με τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις, να μείνουν και να εργαστούν στη χώρα τους ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος της δημογραφικής αλλαγής.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όπως τόνισε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα «Demography Toollbox», στο οποίο μπορούν να ενταχθούν τα κράτη μέλη, και κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει άμεση χρήση του ευρωπαϊκού μηχανισμού.

«Είμαι σίγουρη ότι το πρόγραμμα «Demography Toollbox» θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που γεννά η δημογραφική αλλαγή και θα βοηθήσει στο χτίσιμο μιας πιο δίκαιης και ελαστική κοινωνία», κατέληξε στον χαιρετισμό της η κυρία Σουίτσα.

Φ. Καραβίας: Στη Eurobank αντιλαμβανόμαστε τα δυσμενή δημογραφικά ως κίνητρο για ακόμη πιο εντατική προσπάθεια

Τον διετή απολογισμό της ευρείας κλίμακας πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό που υλοποιεί η Eurobank από το 2021, μέσω του Προγράμματος Μπροστά για την Οικογένεια, παρουσίασε σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας, στον χαιρετισμό του στο συνέδριο Δημογραφικό 2023 - Ώρα για Δράση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Ακούγοντας το σφυγμό της ελληνικής κοινωνίας αναλάβαμε πριν δύο χρόνια τη δέσμευση και την ευθύνη να αναδείξουμε το Δημογραφικό ως τη μείζονα μεσοπρόθεσμη πρόκληση για την Ελλάδα, καθιστώντας το κεντρικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης. Κορυφαία επιβράβευση της απόφασης να σταθούμε δίπλα στην ελληνική οικογένεια είναι τα 20 παιδιά που έχουν ήδη γεννηθεί με τη στήριξη του Προγράμματος, με πολλά από αυτά σε ακριτικές περιοχές όπου δυστυχώς οι γεννήσεις δεν αποτελούν πια μέρος της καθημερινότητας. Στη Eurobank αντιλαμβανόμαστε τα δυσμενή δημογραφικά ως κίνητρο για ακόμη πιο εντατική προσπάθεια. Στο σκοπό αυτό, διαθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις με πρωτοβουλίες, όπως το Μπροστά για την Οικογένεια, αλλά και χρηματοδοτώντας τη διαμόρφωση μιας ακμάζουσας οικονομίας που είναι προϋπόθεση για τη δημογραφική ανθεκτικότητα στην Ελλάδα σήμερα.».

Το πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, υλοποιείται σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς, όπως η ΜΚΟ Αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το Σωματείο Be-Live και η Ένωση Μαζί για το παιδί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, τον Έβρο, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι το Καστελόριζο. Πέραν της στήριξης της Τράπεζας με την παροχή δωρεάν θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσω της συνεργασίας με τη Be-Live, και μεταξύ άλλων, στα δύο (2) χρόνια δράσης του Μπροστά για την Οικογένεια:

- Υλοποιήθηκε πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο EuroPhone Banking, με πρώτη εφαρμογή στην περιοχή του Έβρου, όπου εξασφαλίστηκαν 45 θέσεις εργασίας. Ανάλογη δράση υλοποιείται και για μόνιμους κατοίκους του ΒΑ Αιγαίου με επιπλέον 30 θέσεις εργασίας.

- Εκπονήθηκε ειδική μελέτη αναφοράς με θέμα «Δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής», την οποία χρηματοδότησε η Eurobank και υλοποιήθηκε από έγκριτους επιστήμονες του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ.

- Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Αποστολή, ξεκίνησε πιλοτικά η τοποθέτηση παιδαγωγών σε πολύ μικρά νησιά, με πρώτους σταθμούς τον Αγ. Ευστράτιο, το Καστελόριζο και τις Οινούσσες. Επιπλέον, έχουν διατεθεί σχεδόν 600 βρεφικά πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης για τον 1ο χρόνο του μωρού.

- Διενεργήθηκαν 24 δια ζώσης και διαδικτυακά σεμινάρια, από την Ένωση Μαζί για το Παιδί με τη χορηγία της Τράπεζας, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 γονείς σε ακριτικές περιοχές, για θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη οικογένεια. Επιπλέον, η Eurobank στηρίζει τη λειτουργία της συμβουλευτικής πανελλαδικής γραμμής 11525, μέσω της οποίας έως σήμερα έχουν ωφεληθεί περισσότεροι από 4.000 γονείς.

- Αναπτύσσει σειρά πρωτοβουλιών για το προσωπικό του Ομίλου στηρίζοντας όλες τις σύγχρονες μορφές οικογένειας.

Ζαχαράκη: Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες για τη διαχείριση του δημογραφικού προβλήματος

Στις δράσεις που θα αναλάβει το υπουργείο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Εκδότη-Διευθυντή της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου Δημογραφικό 2023 - Ώρα για Δράση.

«Αρχικά να επισημάνω ότι βασικό ζήτημα είναι η ίδρυση του νέου υπουργείου. Το εθνικό μας σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει συνταχθεί εντός 4μηνου. Άρα πρέπει να παραδώσουμε το σχέδιο μας στον πρωθυπουργό στην αρχή του νέου έτους» δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη και όπως τόνισε οι βασικοί πυλώνες για τη διαχείριση του δημογραφικού προβλήματος είναι η στήριξη της οικογένειας, η αύξηση επιδόματος παιδιού, οι άδειες για την στήριξη της μητέρας (από τους 6 μήνες θα αυξηθεί στους 9 μήνες).

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σημείωσε ότι ένα σημαντικό ζήτημα διαχείρισης είναι αυτό της γήρανσης, τονίζοντας ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να αποκτηθεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Επίσης, η υπουργός, επεσήμανε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν πρωτοβουλίες για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής, την προώθηση ανάπτυξης ενώ θα εξεταστεί και το κομμάτι της νόμιμης μετανάστευσης.

Αναφερόμενη στο brain drain, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι από το 2010 έως το 2021 περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έφυγαν από την χώρα με σκοπό να έχουν καλύτερες προοπτικές και ασφάλεια. «Ευθύνη μας είναι να έχουμε το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι υπάρχει φθίνουσα πορεία στους ανθρώπους που φεύγουν αλλά δεν είναι εκεί που επιθυμούμε», είπε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, το επόμενο διάστημα θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το ζήτημα της υπογονιμότητας, καθώς υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης στις κρίσιμες ηλικίες και συμπλήρωσε ότι οι νέες ηλικίες πρέπει να μάθουν περισσότερα πράγματα για τη διαδικασία της γονιμοποίησης.

Ένας καθοριστικός παράγοντας για το δημογραφικό πρόβλημα είναι και η ανασφάλεια της στέγασης με την υπουργό να μιλάει για το πρόγραμμα “Ανακαινίζω-Ενοικιάζω”. «Μετά από πολλά χρόνια απουσίας μιας κρατικής παρέμβασης είδαμε δεσμίδα μέτρων για την στεγαστική πολιτική. Ήδη 810 οικογένειες έχουν πάρει και εκταμιεύσει το δάνειο τους, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συγχρόνως είχαμε περισσότερες από 9.300 εγκεκριμένες αιτήσεις. Απτά αποτελέσματα. Από τα 500 εκατομμύρια πήγαμε στο 1 δις. Άρα μιλάμε για διπλασιασμό του ποσού. Έχουμε πάνω από 770.000 κλειστά διαμερίσματα. Ένα από τα επόμενα προγράμματα μας είναι το Ανακαινίζω -Ενοικιάζω.

Σχολιάζοντας αν τελικά το δημογραφικό πρόβλημα είναι οικονομικό η Σοφία Ζαχαράκη, απάντησε: «Παίζει ρόλο η οικονομία αλλά δεν είναι μόνο οικονομικό. Η ασφάλεια και η αισιοδοξία είναι που μετράνε. Να ξέρει κανείς ότι υπάρχει το κράτος δίπλα σου. Για παράδειγμα το ολοήμερο σχολείο. Οι θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Εμείς θα είμαστε εκεί έχοντας ανοιχτά τα αυτιά μας και τις προτάσεις μια κοινωνίας που θέλει να συνδράμει σε αυτή την κοινωνική πρόκληση».

Μιχαηλίδου: Το δημογραφικό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα που χρειάζεται άμεσα μελλοντικές λύσεις

Στον ρόλο της οικογένειας και των νέων ζευγαριών για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος αναφέρθηκε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πρώτο πάνελ του συνεδρίου Δημογραφικό 2023 - Ώρα για Δράση.

«Το δημογραφικό είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα που χρειάζεται άμεσα μελλοντικές λύσεις. Η πολιτική προτεραιοποίηση έχει γίνει. Έχουμε τη δημιουργία ενός υπουργείου, πολύ σημαντικού. Συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε η κα. Μιχαηλίδου στο πάνελ που συντόνισε η Μαριάνα Πυργιώτη, ενώ υπογράμμισε ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν είναι η μόνη μεταβλητή αλλά είναι ο χρόνος και η εμπιστοσύνη.

Όπως ανέφερε τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει οι συνθήκες μέσα στην κοινωνία και την οικογένεια καθώς οι γυναίκες εργάζονται πάρα πολύ στην εργασία τους αλλά και στο νοικοκυριό σε αντίθεση με τον άνδρα. «Στην Ελλάδα ένας από τους λόγους χαμηλού ρυθμού αναπαραγωγής είναι ότι τα ζευγάρια αποφασίζουν να κάνουν παιδί σε πολύ μεγάλη ηλικία».

Σχολιάζοντας τον ρόλο της Παιδείας και της Εκπαίδευσης στο Δημογραφικό, η κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε ότι παιδεία είναι η καλή παιδεία και τόνισε ότι είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρξει εμπιστοσύνη των γονέων στο σχολείο.

«Ξεκινάμε ηλεκτρονικό δημόσιο φροντιστήριο αυτή τη χρονιά. Ξεκινάμε με κάποιες τάξεις, με την 1η λυκείου, στα μαθηματικά και στις επιστήμες, έτσι ώστε να μπορέσει η οικογένεια να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στο σχολείο», ανέφερε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και συμπλήρωσε ότι τα έξοδα για τα παιδιά δεν είναι όπως στην Αγγλία και στην Αμερική που σταματούν όταν αποφοιτούν στο σχολείο, συνεχίζονται και μετά. «Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει σχέδιο για 8 χιλιάδες νέες εστίες στην χώρα», κατέληξε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, σημείωσε ότι ζούμε σε μια κοινωνία με περισσότερες και διαφορετικές απαιτήσεις. «Το πιο βασικό είναι η στροφή των τελευταίων γενιών προς την καριέρα. Αυτό δεν υπήρχε παλαιότερα. Είναι σημαντικό να κυνηγάνε τα όνειρα τους. Έρχεται το κράτος να ενισχύσει με μέτρα αυτούς τους ανθρώπους ώστε να μην τους δυσκολεύει ένα παιδί. Είναι θέμα εργασιακής, οικονομικής, κοινωνικής και ενδοοικογενειακής ασφάλειας».

Ο Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόνισε ότι «το δημογραφικό δεν υπήρχε ως δημογραφικό πρόβλημα γιατί δεν είχαμε καταλάβει μέχρι πρόσφατα πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι. Πολύ σημαντική παράμετρος ο πληθυσμός σε πολλές πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας». Επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για την διαχείριση του προβλήματος τα οποία ωστόσο θα πρέπει να αξιολογηθούν αν αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Η χώρα μας έχει εξαιρετικές δημογραφικές ανισότητες και κινδυνεύει να ερημοποιηθεί σε μερικά κομμάτια», κατέληξε ο κ. Κοτζαμάνης.

Για στροφή στην ουσία του προβλήματος έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Τραγάκη, Καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

«Δεν φταίει η οικονομική ανάπτυξη των Δωδεκανησίων αλλά η νεανική δομή. Η δομή είναι αποτέλεσμα προηγούμενων δεκαετιών και τάσεων που συσσωρεύονται και δημιουργούνται. Δε θα είναι παράξενο εάν οι γεννήσεις όμως μειωθούν και στα Δωδεκάνησα στο μέλλον. Υπάρχει όμως πια ένα πολύ μεγάλο εγωιστικό στοιχείο που δεν συμβαδίζει με την δημιουργία των οικογενειών. Έχει αλλάξει η νοοτροπία και η κουλτούρα».

Όπως είπε το κυριότερο πρόβλημα είναι η ασυμφωνία του ατομικού συμφέροντος με το κοινωνικό συμφέρον.

Στην διασύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με το δημογραφικό αναφέρθηκε ο Γιώργος Τσαπρούνης, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου Intrakat. «Όπου υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, οι πιθανότητες να μείνουν οι νέοι είναι μεγαλύτερες. Ζούμε την άνοιξη των κατασκευών. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Αυτά τα χέρια που απαιτούνται δεν υπάρχουν. Πρέπει να βρεθούν στο εξωτερικό. Πρέπει με κίνητρα να επιστρέψουν. Ο ιδιωτικός τομέας είναι διατεθειμένος να τα δώσει τα κίνητρα αυτά», είπε ο Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου Intrakat.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την στρατηγική της εταιρείας που εκπροσωπεί, ο κ. Τσαπρούνης, σημείωσε: «Μέσα σε έναν χρόνο οι απολαβές των ανθρώπων της εταιρείας μας αυξήθηκαν κατά 21% και οι νέες θέσεις εργασίας κατά 40%. Υπάρχει ανάγκη και ζήτηση και πρέπει να κρατήσεις το ταλέντο και αυτόν που είναι καλός στη δουλειά του».

Από την πλευρά της η Δήμητρα-Ινές Αγγελή, υπογράμμισε: «τη δυναμική της μεγάλης οικογένειας την έβλεπα και την ζήλευα για αυτό και κατάφερα να κάνω έξι παιδιά. Υπάρχουν μόλις 220.000 πολύτεκνες οικογένειες. Πρέπει να επικοινωνήσουμε τη δυναμική αυτού του τρόπου ζωής. Να κάνουμε ξανά την οικογένεια μόδα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα στα οποία μέτρα και επιδόματα για να υποστηριχθούν οι πολύτεκνες οικογένειες.

Το ασφαλιστικό, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού

Η οικονομική ανάπτυξη και δημογραφική πολιτική – Το ασφαλιστικό, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού απασχόλησαν τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες κατά τη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου.

Ο λόγος δόθηκε πρώτα στον Παύλο Μπαλτά, Δρ. Δημογραφίας, Ερευνητής ΕΚΚΕ που τόνισε ότι «αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, με μια ελαφρά αύξηση και με βάση τα στοιχεία της Eurostat το 2050 φτάνουμε τα 9 εκατομμύρια και το 2100 τα 7,5 εκατομμύρια. Πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του δημογραφικού και να αυξηθεί η γονιμότητα ώστε να μην αντιμετωπίσουμε μια σειρά από δυστοπικά σενάρια». Όπως είπε, ένα ρεαλιστικό σενάριο πλέον δεν είναι να κάνουμε 2,5 παιδιά ανά γυναίκα αλλά από το 1,4 που είμαστε σήμερα να πάμε στο 1,8.

«Από τη μία είναι οι νέοι που αναχωρούν από το πατρικό στα 30 έτη, ένα κομμάτι που η πολιτεία μπορεί να ενισχύσει ώστε οι νέοι να φεύγουν νωρίτερα από το σπίτι και από την από την άλλη πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες από 35-40 ετών να αποκτήσουν ένα πρώτο ή ένα δεύτερο παιδί. Απαιτείται η ενίσχυση της σταθερής εργασίας και η μείωση των ενοικίων ώστε οι νέοι να κάνουν δικό τους σπιτικό. Σίγουρα δεν περιμένουμε να γίνουν θαύματα, καθώς η μείωση του αριθμού των παιδιών είναι μια επιλογή των ζευγαριών», τόνισε. Ενώ, αναφερόμενος στη γήρανση του πληθυσμού σημείωσε ότι το 2050 το 1/3 του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών.

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής Γυναικολογίας & Μαιευτικής, Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, Αρεταίειο Παν. Νοσοκομείο ΕΚΠΑ, ο οποίος σημείωσε ότι πολλές γυναίκες σήμερα δεν γνωρίζουν ότι η γονιμότητά τους ελαττώνεται όσο ανεβαίνουν ηλικιακά και τόνισε ότι η καλύτερη ηλικία για τεκνοποιήσει μια γυναίκα είναι τα 24 με 27 έτη.

Όπως τόνισε: «Η επιστήμη και τα επιτεύγματα της μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Η κατάψυξη ωραρίων μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες καθώς και οι υποβοηθούμενες τεχνικές. Ωστόσο, όλα αυτά δεν είναι θαυματουργά. Έχουμε τα καλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη. Ο χρόνος όμως είναι πεπερασμένος και αδυσώπητος. Μέσα στο κομμάτι της επαγγελματικής ζωής πρέπει οι γυναίκες να κουμπώσουν και την οικογένεια». Σχολιάζοντας ότι σε μεγάλο βαθμό το δημογραφικό πρόβλημα έχει να κάνει και με την κουλτούρα.

Από την πλευρά του ο Βασίλειο Κελλάρης, MD, MSC, PHD, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Αντιπρόεδρος Νοσοκομείου “Μητέρα”, Αντιπρόεδρος Μονάδας “ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις”, Συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού Σωματείου Be-Live αναφέρθηκε στη δράση του οργανισμού που ως στόχο έχει να βοηθήσει ζευγάρια με χαμηλό εισόδημα στις ακριτικές περιοχές να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους να κάνουν παιδιά.

«Σε συνεργασία με την Eurobank φέραμε στον κόσμο 10 παιδιά ενώ ήδη άλλες 10 γυναίκες κυοφορούν. Το οικονομικό ισοζύγιο είναι υπέρ της γέννησης των παιδιών και πρέπει το κράτος να βοηθήσει στα κόστη της εξωσματικής γονιμοποίησης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση», σχολίασε σημειώνοντας παράλληλα ότι το μέσο κόστος εξωσωματικής στη χώρας μας ανέρχεται στα 3.284 ευρώ. «Πρέπει όλα τα ζευγάρια να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης», ανέφερε ο κ. Κελλάρης ως μία από τις λύσεις του προβλήματος.

Στη συνέχεια ο Χάρης Χηνιάδης, Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Μέλος ΔΣ Νοσοκομείου Μητέρα, Συνιδρυτής του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Υποβοήθησης της Αναπαραγωγής Be-Live, Ιδρυτικό μέλος Μονάδας “ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις” αναφέρθηκε στις κρατικές μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης που ναι μεν υπάρχουν αλλά πρέπει να στελεχώνονται σωστά και να έχουν καλό εξοπλισμό. «Τα κόστη είναι μεγάλα. Οι πραγματικά καλές μονάδες είναι αυτές που κοστίζουν περισσότερο και είναι και λίγες. Είναι δύσκολο για μια κρατική δομή να μείνει στον αφρό και να έχει καλά αποτελέσματα. Οι πλειοψηφία των εξωσωματικών 15.000 ετησίως γίνεται στα ιδιωτικά κέντρα», σχολίασε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αύξηση των ορίων ηλικίας τεκνοποίησης στα 54 έτη λέγοντας ότι «δίνει μεγάλο περιθώριο ασφάλειας στις γυναίκες. Ωστόσο οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά και να μην κάνουν τον προγραμματσιμό τους με βάση αυτό».

Όπως συμπλήρωσε, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία, «μπορούμε να έχουμε 3.000 γεννήσεις ετησίως επιπλέον στην Ελλάδα αν βοηθήσουμε οικονομικά τις γυναίκες που περιμένουν να κάνουν εξωσωματική. Αν το κράτος καλύψει τα έξοδα, θα μπορούμε να έχουμε συντήρηση του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια».

Η Μαρίνα Στέφου, Γ.Γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής τόνισε ότι ο πρωθυπουργός ακούει και υπάρχει ένα αφήγημα με τη σύσταση του νέου υπουργείου. «Θα ακούσουμε τις προτάσεις των ειδικών για να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η στοχεύμενη ενημέρωση δεν είναι δύσκολη αλλά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Για τη γονιμότητα και τα όρια της. Το εθνικό σχέδιο δράσης που ανακοινώσαμε έχει αυτό το στόχο να υπάρξει ένα πλέγμα μέτρων για το πώς έμπρακτα μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Πιστεύω στην αλλαγή της κουλτούρας δεν αρκεί να το λέμε πρέπει να το πιστέψουμε. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Πρώτος στόχος η σταθεροποίηση τα ποσοστά πιθανών γεννήσεων, να δώσουμε ασφάλεια και προοπτική», ανέφερε.

Τέλος, τον λόγο πήρε ο Παναγιώτης Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Ο.Π.Α., ο οποίος αφού συνόψισε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, όπως π.χ. επέκταση χρονικά και ποσοτικά των επιδομάτων μητρότητας, αύξηση των θέσεων στους πδιαικούς σταθμούς, επέκταση του ωραρίου στα ολοήμερα σχολεία κ.α. σημείωσε ότι «σε καμία χώρα στον κόσμο, στην οποία το ποσοστό γεννήσεων έπεσε κάτω από 2,1 δεν αυξήθηκε. Ακόμα και στην Τουρκία και την Ινδία ο αριθμός γεννήσεων έχει πέσει κάτω από το 2,1».

Αναφερόμενος στο ασφαλιστικό τόνισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συστήματα ασφαλιστικά αναδιανεμητικού χαρακτήρα, όπως είναι το ελληνικό, αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Από τα χρήματα που δίνουμε για τις συντάξεις, όπως είπε, τα μισά τα πληρώνει ο φορολογούμενος όχι ο ασφαλισμένος. «Για το αμέσως επόμενο διάστημα, όμως, τα πράγματα δεν είναι άσχημα, καθώς η ανεργία έχει πέσει, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις έκλεισαν τις οδούς διαφυγής για πρόωρη συνταξιοδότηση. Παράλληλα, δεν αυξάνεται μόνο το προσδόκιμο ζωής αλλά το προσδόκιμο της υγειούς επιβίωσης. Μακροχρόνια εκείνο που θα φέρει κόσμο στην Ελλάδα είναι η οικονομική ανάπτυξη», κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή.

Πατούλης: Η πραγματική αντιστροφή του προβλήματος απαιτεί οριζόντιες παρεμβάσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

«Δημογραφικές προκλήσεις και εκπαίδευση» ήταν ο τίτλος της τρίτης κατά σειρά ενότητας του Συνεδρίου.

Στην εισήγησή του ο Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, σχολίασε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά στο μέλλον της χώρας μας. «Η πραγματική αντιστροφή του προβλήματος απαιτεί βαθιές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι οριζόντιες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια», τόνισε ο κ. Πατούλης, χαρακτηρίζοντας ηρωική σήμερα την επιβίωση των πολύτεκνων οικογενειών.

Συμπλήρωσε επίσης ότι «η κυβέρνηση είδε με σοβαρότητα το ζήτημα της υπογεννητικότητας και το στηρίζει με τη δημιουργία του υπουργείου οικογένειας. Έχουμε χρέος να εξασφαλίσουμε την πεποίθηση ότι οι νέοι έχουν την έμπρακτη στήριξη της πολιτείας σε όλες τις φάσεις της ανατροφής των παιδιών τους». Ενώ, κλείνοντας αναφέρθηκε στο επίδομα που δίνει η Δανία στους νέους, το οποίο αυξάνει όταν νυμφευθεί και όταν αποκτήσει παιδιά.

Τον λόγο πήρε ο Κωνσταντίνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για ένα χρονίζον θέμα και ευχαρίστησε τη Eurobank για την απόφαση της να αναλάβει την πρωτοβουλία να βοηθήσει ζευγάρια που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν και να αναθρέψουν τα παιδιά τους στις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

«Επιλέξαμε τις ακριτικές περιοχές. Στον Αη Στράτη, στο Καστελόριζο και στις Οινούσσες γίνονται μαθήματα ρομποτικής, λογοθεραπείας και λειτουργεί μουσικό σχολείο», ανέφερε ο κ. Δήμτσας τονίζοντας ότι ένα παιδί στις ακριτικές περιοχές δεν έχει την ίδια πρόσβαση στην εκπαίδευση με ένα παιδί στην Αθήνα. «Αυτό είναι ένα πρώτο ζήτημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζωτικά θέματα, γιατρός, φάρμακα, ψυχολογική στήριξη κ.α. Πρέπει να υπάρξει η δημιουργία ενός πλαισίου που θα λειτουργήσει ως κίνητρο. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε μέσα από προγράμματά μας και άλλους φορείς ώστε να ενσκήψουν πάνω στο πρόβλημα. Και να σταθούν αρωγοί», σημείωσε. Παράλληλα, κατέθεσε την πρότασή του που δεν είναι άλλη από τη δημιουργία ενός συντονιστικού κέντρου. «Χρειάζεται ένα πρόσωπο που θα αναλάβει τον συντονισμό, να αφουγκραστεί τα προβλήματα».

Από την πλευρά της η Μαρία Κακαλή, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου μίλησε για τη μείωση του πληθυσμού στα ακριτικά νησιά που κινδυνεύουν στο μέλλον να ερημοποιηθούν. «Θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να λύσουμε αυτό το βασικό θέμα. Πρέπει να δούμε όλοι μαζί τις λύσεις και τις εναλλακτικές. Αυτή τη στιγμή στο νησί μας υπάρχουν 18 μαθητές και 3 βρέφη. Δεν έχουμε ειδικότητες καθηγητών, άρα τα παιδιά μας στερούνται γνώσεις», τόνισε.

Αναφερόμενη στις λύσεις σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να λυθούν κάποια προβλήματα. Οι δράσεις αυτές όμως θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες για να δώσουν λύσεις. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. Θα πρέπει να γίνει σωστή καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των λύσεων».

Ο Αντώνης Μακρής, Καθηγητής Ρομποτικής στον Άγιο Ευστράτιο, ανέφερε ότι τα παιδιά αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το πρόγραμμα. «Από την πρώτη μέρα υπήρξε μαζική συμμετοχή. Συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στο νησί και να προσπαθούμε στη λογική των ίσων ευκαιριών. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεσή τους».

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Στεργίου, δήμαρχος Αργιθέας σημείωσε ότι ποτέ δεν έχει υπάρξει ολοκληρωμένη ορεινή πολιτική, παρόλο που η Ελλάδα εκτός από τη πιο νησιωτική είναι και η δεύτερη πιο ορεινή χώρα, μετά την Αυστρία, στην Ε.Ε.

«Πρέπει να στοχεύσουμε σε πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να αντιστρέψουμε τη δυσοίωνη κατάσταση. Πρέπει να δοθούν ίσες ευκαιρίες διαβίωσης και εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να είμαστε πρώτο θέμα μόνο στην καλοκαιρία. Έχουμε μαθητή που αλλάζει νομό για να πάει σχολείο. Όλα αυτά χρειάζονται λύσεις και βούληση. Οι άνθρωποι που μένουν στην ορεινή Ελλάδα και στα νησιά είναι οι σύγχρονοι ήρωες και αξίζει η πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της. Να δοθούν κίνητρα στον κόσμο, να μείνει, να έχει δουλειές, καλές αμοιβές, δρόμους και ιατρική κάλυψη», σχολίασε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Απόστολος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, Καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, επισήμανε ότι πρέπει να εξετάσουμε την κάθε περιοχή ξεχωριστά με τις ιδιαιτερότητες της. «Ο πληθυσμός και τα πληθυσμιακά μεγέθη δεν συντηρούνται μόνο από τις γεννήσεις και τους θανάτους αλλά και από τη μετακίνηση πληθυσμών από τις αστικές περιοχές στην περιφέρεια και τη μετανάστευση. Η διευκόλυνση των μετακινήσεων είναι μια πολιτική. Η σύνθεση των περιοχών της υπαίθρου μπορεί να επιτρέπει άλλου τύπου ανάπτυξη και να ενδυναμώσει τη μετακίνηση του πληθυσμού και να έχει οικονομική μεγέθυνση με άλλους όρους ανά περιοχή. Η Ελλάδα πρέπει να αναζητά τα δικά της μοντέλα ανάπτυξης. Οι οικονομικές λύσεις είναι πολύ πιο εύστοχες για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα», κατέληξε.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Ρομποτής, Διευθυντής Έκδοσης Real News.

Γεωργιάδης: Το δημογραφικό είναι πρόβλημα όλης της ΕΕ

«Η νέα πραγματικότητα για τους εργαζομένους – Τα ζητήματα ίσων ευκαιριών», ήταν ο τίτλος της τέταρτης και τελευταίας κατά σειρά ενότητας του Συνεδρίου.

Στην εισήγηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε ότι το δημογραφικό είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. «Το δημογραφικό είναι πρόβλημα όλης της Ε.Ε, και ίσως όλου του δυτικού κόσμου. Η πρόβλεψη του ΟΗΕ είναι τρομακτική, ο δημογραφικός μας δείκτης είναι ένα ζήτημα της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, το δημογραφικό έχει να κάνει με την έλλειψη εργατικού δυναμικού που μας πλήττει αλλά και σε βάθος χρόνου βλάπτει και το ασφαλιστικό μας ζήτημα. Για όλους αυτούς τους λόγους το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης. Ενώ, παράλληλα τόνισε ότι το δημογραφικό δεν μπορεί να λυθεί μέσω του μεταναστευτικού. «Μπορεί να ανακουφίσει αλλά από ένα σημείο και μετά οδηγεί σε άλλου τύπου προβλήματα, κοινοτικές, πολιτισμικές συγκρούσεις. Άρα, η λύση είναι να κάνουμε περισσότερο παιδιά. Το πώς είναι ο μεγάλος γρίφος και η μεγάλη δυσκολία».

Επιπρόσθετα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ανεργία των νέων που δυσχεραίνει το δημογραφικό ζήτημα. «Ένα ζευγάρι για να πάρει την απόφαση να κάνει παιδιά θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Εργασίας «τρέχει» προγράμματα που στοχεύουν στην εργασία των νέων».

Η Ζέφη Δημαδάμα, Γ.Γ. Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημείωσε ότι στις σκανδιναβικές χώρες ο μεγαλύτερος δείκτης γεννήσεων συνδέεται με το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται. «Στο σχέδιο δράσης για την ισότητα 2024- 2025, ένας από τους πυλώνες είναι να δοθούν ευκαιρίες στις γυναίκες να εργαστούν και πως μπορεί αυτό να γίνει οριζόντια ώστε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα», ανέφερε. Στο πλαίσιο αυτό ελήφθησαν μέτρα όπως η κατοχύρωση της πατρικής άδειας, ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα κ.α. ενώ αναμένονται και πολλά άλλα μέτρα», είπε.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης , Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που αναφέρθηκε στην κοινωνική ασφάλεια. «Η αδυναμία διαχείρισης του δημογραφικού είναι η δεύτερη μεγάλη αποτυχία του μοντέλου κοινωνικού κράτους. Το δημογραφικό απειλεί την εθνοτική συζήτηση της ελληνικής κοινωνίας. Ένα αποτελεσματικό μοντέλο θα πρέπει να ακουμπάει σε 4 πυλώνες. Πρώτον, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, δεύτερον τις άμεσες χρηματικές παροχές μέσω κοινωνικής ασφάλισης, τρίτον τις γονεικές άδειες και τέταρτον την κοινωνική φροντίδα που είναι ο «μεγάλος ασθενής». Η κοινωνική ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει τον άξονα διαχείρισης του προβλήματος. Απαιτείται μια εθνική στρατηγική», κατέληξε.

Τέλος, η Βάλια Αρανίτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονική Διευθύντρια ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ τόνισε ότι «το δημογραφικό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για πολλούς λόγους. Μας απασχολεί ο παραγωγικός ανασχηματισμός. Εκεί μεν βεβαίως πρέπει να αυξηθούν οι γεννήσεις αλλά σήμερα, τώρα, χρειάζονται χέρια. Άρα, ένα θέμα είναι τι μεταναστευτική πολιτική χρειαζόμαστε. Οι δυτικές κοινωνίες αξιοποίησαν και έχτισαν πάνω στη μετανάστευση. Επίσης, για τη λύση του προβλήματος απαιτούνται υποδομές π.χ. παιδικοί σταθμοί, ενώ πρέπει να κερδίσουμε πίσω τους νέους που χάσαμε με το «brain drain».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Μάνος Νιφλής, Γενικός Διευθυντής Enikos.gr.

Δείτε το συνέδριο:

