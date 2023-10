Δείτε το 3o Συνέδριο Cyber Greece: AI & Cyber Security Innovation and Challenges

Το συνέδριο, το οποίο τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο, όπου οι γραμμές μεταξύ καινοτομίας και ευαλωτότητας είναι δυσδιάκριτες, το συνέδριο «AI & Cybersecurity: Innovation and Challenges» λειτούργησε ως forum ανταλλαγής απόψεων για την αντιμετώπιση της πολύπλευρης δυναμικής της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της κυβερνοασφάλειας.

Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τόσο στις κρατικές δομές και υποδομές, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για την χάραξη του ψηφιακού μας μέλλοντος.

Οι εργασίες του συνεδρίου, μεταδόθηκαν και διαδικτυακά από το cybergreece.gr, το real.gr και το enikos.gr. Στο συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στο Athens Marriott Hotel, μετείχαν κορυφαίοι πολιτειακοί και θεσμικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της αγοράς και experts από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου η Huawei, χρυσοί χορηγοί οι Netcompany/Intrasoft και InDigital, ασημένιος χορηγός η Odyssey/Cybersecurity και χορηγοί οι ΑΔΜΗΕ, SPACE, PwC, Cosmote, UniSystems και Cognyte.

Δείτε το συνέδριο:

Nίκος Χατζηνικολάου: Το θέμα της Κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα έχει τεράστια σημασία

Τις εργασίες του Συνεδρίου Cyber Greece 2023 «AI & Cyber Security Innovation and Challenges» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm άνοιξε ο εκδότης - διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου, τονίζοντας πως “το θέμα της Κυβερνοασφάλειας, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα η οποία εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα αλλά με χρονική υστέρηση στη φάση της ψηφιοποίησης, έχει τεράστια σημασία”.

Όπως επεσήμανε “Στο 3ο συνέδριο Cyber Greece 2023 που διοργανώνουν η Next is now και η Dome θέτουμε στον δημόσιο διάλογο μεταξύ πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκής κοινότητας και κορυφαίων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας δύο καίρια πεδία, την Κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παρόλο που σε πρώτη ανάγνωση η σύνδεση δεν είναι προφανής, όλοι όσοι είμαστε εδώ γνωρίζουμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αναβαθμίσει το επίπεδο κινδύνου σε ολόκληρο το φάσμα του διαδικτύου, με ότι αυτό συνεπάγεται, τόσο για τον δημόσιο όσο για τον ιδιωτικό τομέα” ενώ υπογράμμισε πως όσον αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) -που είναι και αντικείμενο του συνεδρίου- το βασικό και κρίσιμο γενικό ερώτημα είναι: Πως η καινοτομία και οι αλλαγές που θα επιφέρει θα βρουν τις μέγιστες θετικές εφαρμογές στη ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα και πως θα προστατευτούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και τα κράτη από πιθανές κακόβουλες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. “Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τον βαθμό επίγνωσης και για την κουλτούρα αλλά και για τα συστήματα cyber defense και να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση ετοιμότητας στη χώρα μας”.

Δέσποινα Σπανού: Είναι ο μήνας της κυβερνοασφάλειας ο Οκτώβριος, αφιερωμένος στην αφύπνιση της κοινωνίας για αυτό το θέμα

"Η ΕΕ είναι περήφανη για τις δράσεις της στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας” τόνισε η Δέσποινα Σπανού, επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιβλέποντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και το άσυλο, την υγεία, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό η οποία χαιρέτησε την έναρξη του Συνεδρίου Cyber Greece 2023 «AI & Cyber Security Innovation and Challenges» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Η κα. Σπανού επεσήμανε ότι τα θέματα του Συνεδρίου είναι ιδιαίτερα επίκαιρα και αλληλένδετα. “Είναι ο μήνας της κυβερνοασφάλειας ο Οκτώβριος, αφιερωμένος στην αφύπνιση της κοινωνίας για αυτό το θέμα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη πολεμική σύρραξη που γίνεται στα σύνορα της ΕΕ . Η φυσική ασφάλεια και η ψηφιακή ασφάλεια είναι αλληλένδετες και είναι τα πλέον επίκαιρα θέματα” ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πώς πλέον βρισκόμαστε ενώπιον απειλών που δεν είχαν ποτέ προβλεφθεί ως αυτή την στιγμή. “Ήδη βλέπουμε ότι ο κυβερνοχώρος χρησιμοποιείται” σημείωσε.

Η Επικεφαλής του Υπουργικού Συμβουλίου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώθηκε σε 3 πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια. Τις δράσεις της ΕΕ όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, τονίζοντας πως η ΕΕ έχει βοηθήσει ώστε τα κράτη μέλη να έχουν όλες οι δομές και να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας. “Να έχουν όλοι οι πάροχοι το ίδιο επίπεδο ασφαλείας” τόνισε. Παράλληλα επεσήμανε την σημασία που έχει η σχέση αυτών των δράσεων με την Τεχνητή Νοημοσύνη. “Μέσω της νομοθεσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα προβλέπονται πολύ σημαντικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν από την κυβερνοασφάλεια” σημείωσε και μετά τοποθετήθηκε για το πολύ σημαντικό κομμάτι των δεξιοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού. “Να βρεθούν οι δεξιότητες που θα αντιμετωπίσουν αυτά τα δυο θέματα. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπων που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Πρόβλεψη για 300 χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στα επόμενα χρόνια. Προτείναμε την ακαδημία δεξιοτήτων για την κυβερνοασφάλεια, ώστε να καλυφθούν κενά στην παιδεία αλλά και στην αγορά. Θα έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα εάν δεν επικεντρωθούμε στον τομέα των δεξιοτήτων” τόνισε χαρακτηριστικά.

Δ. Παπαστεργίου: Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει αρωγός στη δουλειά που κάνουμε

Τη δημιουργία ενός νέου ChatBot -πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης- που θα συνομιλεί με πολίτες στο gov.gr προανήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, από το βήμα του συνεδρίου Cyber Greece 2023.

Όπως ανέφερε ο υπουργός στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου η σύσταση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα συμβάλλει στην άμεση εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών ώστε να μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις αλλά και αποφάσεις σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα επεσήμανε ότι είναι βασικός στόχος η λειτουργία του νέου ChatBot να είναι ενεργή 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα για να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των πολιτών. “Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει αρωγός στη δουλειά που κάνουμε” σημείωσε και υπογράμμισε ότι το chatbot έχει ήδη δημιουργηθεί βρίσκεται στο στάδιο των πιλοτικών δοκιμών κι αναμένεται να γίνει διαθέσιμο τον επόμενο μήνα.

Ο Κ. Παπαστεργίου ανέφερε μάλιστα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δουλέψει πολύ αποτελεσματικά στον τομέα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής αλλά και στην υποστήριξη σημαντικών αναγκών και υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας - όπως η συνταγογράφηση.

Παράλληλα στα νέα βήματα της κυβερνητικής στρατηγικής ως προς τον τομέα της κυβερνοασφάλειας ο υπουργός τόνισε πως συμπεριλαμβάνεται και ένα νέος ρυθμιστικός φορέας για την κυβερνοασφάλεια που θα δημιουργηθεί, ο οποίος θα εποπτεύει πέρα από του φορείς του Δημοσίου και αυτούς του ιδιωτικού τομέα, ανοίγοντας την ομπρέλα της κυβερνοασφάλειας σε όλες τις εγχώριες υποδομές και συστήματα. Πέρα από την ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την προστασία από κυβερνοαπειλές στην εθνική νομοθεσία, ο φορέας ενδέχεται να αποκτήσει και ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος θα πραγματοποιεί ελέγχους και ενδεχομένως να επιβάλλει και πρόστιμα, όπου χρειάζεται. “Θα είναι εκείνος που θα αναλάβει τον σχεδιασμό έλεγχο και τη διευρυμένη ομπρέλα για να κινούμαστε με μια πιο ομογενειοποιημενη στρατηγική για όλους” σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης σε σκέψεις που υπάρχουν για την δημιουργία ενός αντίστοιχου 112, ως ενός μηχανισμού-υπηρεσίας που θα είναι υπεύθυνη για την όσο πιο άμεση και σωστή ενημέρωση των συστημάτων που βρίσκονται υπό απειλή και είναι εκτεθειμένοι σε ψηφιακές επιθέσεις.

Στο επίκεντρο της συζήτησης η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων

Η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων, κινδύνων και αναγκών στο συνεχόμενα μεταβαλλόμενο τοπίο της κυβερνοασφάλειας ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης κατά της διάρκεια του πρώτου πάνελ του συνεδρίου Cyber Greece 2023 «AI & Cyber Security Innovation and Challenges».

"Το βασικό που θέλουμε να πετύχει ο εθνικός οργανισμός κυβερνοασφάλειας είναι να θέσει κάποια στάνταρ που δεν είναι αυτονόητα και θα πρέπει να ακολουθούν όλοι οι οργανισμοί και όλα τα υπουργεία. Πολιτικές και προβλέψεις που πρέπει να ακολουθούν σε hardware και software. Από τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες διαλειτουργικότητες μέσω gov.gr και άλλως κρατικών υπηρεσιών μπορεί να βοηθούν τον πολίτη αλλά πάντα μπορούν να υπάρξουν μια πύλη που μπορεί να γίνει επίθεση” ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτηση του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. “Η πολιτική του νέου wallet που θα σου δίνει την κατανόηση και τον έλεγχο των προσωπικών σου δεδομένων. Εάν ο πολίτης το αγκαλιάσει και το χρησιμοποιήσει πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κοινωνική ανάγκη για το ποια εταιρεία ή οργανισμός τηρεί κριτήρια ασφαλείας” συμπλήρωσε.

Παράλληλα, σχολιάζοντας το τοπίο των κυβερνοεπιθέσεων που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε πως “ Αν όλες οι επιχειρήσεις έχουν ψηφιακά εργαλεία χρειάζονται έναν επαγγελματία κυβερνοασφάλειας. Πρέπει όμως να μπούμε στην εποχή που το τελικό προϊόν που καταλήγει στον πολίτη είναι κυβερνοασφαλές. Υπάρχει πεδίο δόξης εδώ, υπάρχει ενδιαφέρον για τη νέα γενιά. Αφού η αντίληψη της νέας γενιάς για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ενθουσιώδης, πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση των κινδύνων της”.

Μιλώντας για το ChatBot που προανήγγειλε νωρίτερα στις εργασίες του Συνεδρίου ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, είπε πως βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. “Αυτή την στιγμή κάνει ακόμα λάθη. Πρέπει να στηθεί μια υπηρεσία που θα ενημερώνει τον πολίτη με ακρίβεια και ορθότητα” υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι “Το πρώτο στάδιο είναι να σου απαντάει ερωτήσεις αλλά σε επόμενη φάση θα μπορεί να σου συμπληρώνει ακόμα και την αίτηση που χρειάζεσαι”.

Στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο. “Η ψηφιακή μετάβαση είναι ένας τομέας συμφωνίας και όχι αντιπαλότητας. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις της κυβέρνησης για την κυβερνοασφάλεια. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που προαναγγέλλουν οι υπουργοί στο συνέδριο” σημείωσε. “Βλέπουμε ότι πρέπει με ένα τρόπο διαπαιδαγώγησης να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι να μην διαπιστώνουμε τα κενά από το αστυνομικό δελτίο. Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, την καλή λειτουργία της αγοράς” κατέληξε.

Ο Θωμάς Δομπρίδης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας), ανέφερε πως “Η κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σε 4 διευθύνσεις αλλά είμαστε ακόμα σχετικά μικροί σε αντιστοιχία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αρμοδιότητες θα πρέπει να επεκταθούν και να εφαρμοστούν στην Ελλάδα σε όλη τους την έκταση. Η νομοθέτηση είναι το ένα κομμάτι, το δεύτερο είναι να βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι σε τεχνολογίες και εργαλεία αλλά και οι κατάλληλοι άνθρωποι. Όλοι επενδύουν σε αυτά. Να δοθούν αντίστοιχοι πόροι στην εθνική αρχή ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της. Πρέπει να υπάρξει μια επένδυση και από τις εταιρείες και από το δημόσιο και στο resilience”.

Ο Δημήτρης Γκρίτζαλης, Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανε­πιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σημείωσε πως “Η κυβερνοασφάλεια είναι λεπίδα με δυο κόψεις όπως και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η συνύπαρξη τους δημιουργεί μια κοινή μεγάλη λεπίδα. Η κυβερνοασφάλεια θα πρέπει να μπει στο πλαίσιο της. Οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα θέτει σε κίνδυνο τα δημοκρατικά δικαιώματα του πολίτη είναι στόχος. Είναι καθήκον μας να το συντρίψουμε. Αυτό που γίνεται στον χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων στον πολιτικό χώρο είναι ασυνήθιστο. Πάμε μπροστά, τα τελευταία 10 χρόνια και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Να προδιαγράψουμε πράγματα τα οποία ως ανάγκη υπάρχουν αλλά προβλέπουμε ευλόγως ότι θα προκύψουν ως ανάγκη στα επόμενα 2 χρόνια”.

Η Στέλλα Τσίτουλα, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας & Αντιπρόεδρος Women4Cyber Greece, τόνισε ότι ο κλάδος της κυβερνοασφάλειας είναι ένας κλάδος μηδενικής ανεργίας. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε κλάδο αρνητικής ανεργίας λόγω της ζήτησης που υπάρχει. “Δεν υπάρχει αρκετός κόσμος για να εξυπηρετήσει τις αναγκες. Δεν υπάρχει η σωστή εκπαίδευση, είναι πολύ λίγοι οι απόφοιτοι κάθε χρόνο. Η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία ώστε να μυηθούν τα παιδιά σε έναν κλάδο που θα τους επιφέρει παρά πολλά” κατέληξε.

Tη συζήτηση συντόνισε η Μαριάννα Πυργιώτη, Co-founder Dome Consulting Firm & Communication Expert.

«Θωράκιση» και τρόποι αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων

Οι τρόποι θωράκισης των Οργανισμών από τις κυβερνοαπειλές και ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδείχθηκαν στην ενότητα “From Strategy to Resilience: Mastering the Cybersecurity Chessboard” του συνεδρίου Cyber Greece 2023.

Ο Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, Υπεύθυνος Εταιρικής Ασφάλειας, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας & Ασφαλούς Ανάπτυξης Εφαρμογών, Netcompany- Intrasoft, σημείωσε ότι οι υποδομές, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για την χάραξη του ψηφιακού μας μέλλοντος.

«Υπάρχουν δύο πτυχές που πρέπει να εξετάσουμε σε αυτό το ζήτημα. Η πρώτη είναι πως αντιμετωπίζει κάποιος αυτές τις απειλές σε κανονικές καταστάσεις και η δεύτερη πτυχή είναι πως προσπαθεί να μείνει μπροστά, δηλαδή να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τις απειλές, να λειτουργεί προληπτικά. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σκεφτεί κανείς με την λογική της εξέλιξης του Οργανισμού του. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει όχι μόνο τι συμβαίνει σήμερα αλλά τι συμβαίνει και αύριο. Νούμερο ένα για να το επιτευχθεί αυτό είναι οι συνέργειες. Συνεργασίες με εταιρείες που παράγουν τέτοιου είδους πληροφόρηση και γνώση. Επιπλέον, συνεργασίες με Οργανισμούς που δίνουν τεχνογνωσία, μεθοδολογία και πλαίσια να εφαρμόσει κάποιος πρόληψη»

Από την πλευρά του ο κ. Απόστολος Πανδρούλας, Γενικός Διευθυντής, Odyssey Cybersecurity, σημείωσε τους τρόπους με τους οποίους οι Οργανισμοί προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

«Αρχικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κάθε Οργανισμός είναι ξεχωριστός και πως δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο να ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε στην κυβερνοασφάλεια. Ο κάθε οργανισμός οφείλει να ξέρει πόσο ώριμος είναι για το συγκεκριμένο ζήτημα, γνωρίζοντας τις ενέργειες που έχει κάνει για την προφύλαξή του. Το δεύτερο είναι ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να κατανοήσει και να αξιολογήσει το ρίσκο. Αφού έχουν γίνει αυτά τα δύο πράγματα τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία στρατηγική η οποία ακουμπάει σε τρεις βασικούς άξονες: ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογίες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι μόνο τεχνολογία καθώς θα πρέπει να εξετάσουμε και το επίπεδο διαδικασιών και ανθρώπινων δεξιοτήτων. «Αφού υπάρχουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές αφορούν τον κάθε Οργανισμό ξεχωριστά και μόνο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι τεχνολογικό θέμα. Είναι θέμα των διοικητικών συμβουλίων των Οργανισμών. Είτε μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, είτε για τον δημόσιο τομέα, είναι θέμα που αποτελεί προτεραιότητα και απαιτεί υψηλή διαχείριση».

Ο Κωνσταντίνος Αγαθάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ΑΔΜΗΕ, ανέφερε τους τρόπους με τους οποίους «θωρακίζεται» ο ΑΔΜΗΕ από τις κυβερνοεπιθέσεις.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να εκσυγχρονίσουμε το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, να επεκτείνουμε σημαντικά το δίκτυο των οπτικών ινών, να ψηφιοποιήσουμε τα κέντρα υψηλής τάσης και υποσταθμών, να λειτουργήσουμε αποδοτικά σύγχρονα συστήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του target model. Όλο αυτό το περιβάλλον προφανώς μας δημιουργεί την ανάγκη θωράκισης της εταιρείας απέναντι σε απειλές και για αυτό τον λόγο είναι στρατηγική της εταιρείας και θεσμικός μας ρόλος να ενισχυθούμε στην κυβερνοασφάλεια. Αυτό που έχουμε καταφέρει και λειτουργούμε αυτή τη στιγμή, είναι πως ουσιαστικά χρησιμοποιούμε όλες τις νέες τεχνικές και νέες μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης μαζί με πολιτικές έτσι ώστε να μπορέσουμε εκμεταλλευτούμε πλέον όλα τα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και να μπορούμε να αναλύουμε με τρόπο αποδοτικό τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την μεθοδολογία».

Για τα εργαλεία θωράκισης των εταιρειών για τις κυβερνοεπιθέσεις, μίλησε ο Δρ. Ιωάννης Μερτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Space Hellas.

«Πρέπει πάντα να είσαι ανήσυχος. Η θωράκιση μεγάλων έργων με δημόσιους φορείς γίνεται με την σύνθεση πολλών εργαλείων και πρέπει να μελετάς συνεχώς την υποδομή σου έτσι ώστε να προστατευτείς από κυβερνοεπιθέσεις. Τα εργαλεία συνήθως είναι updated software και συστήματα που βλέπουν ύποπτες κινήσεις σε διάφορα δίκτυα, ανιχνεύοντας συμπεριφορές που δεν είναι φυσιολογικές. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να θωρακίζεις την πρόσβαση των χρηστών με πολλαπλούς τρόπους και να την περιορίζεις μέχρι εκεί που είναι απαραίτητο, έτσι ώστε αν γίνει κάτι να μην μπει σε όλο το δίκτυο».

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης, που συγκεντρώνει όλη την πληροφορία προκειμένου να ανιχνεύσεις και να προστατευτείς από ενδεχόμενες κυβερνοαπειλές.

Στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης ως προστασία των κυβερνοεπιθέσεων, αναφέρθηκε ο Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών & Αποτροπής Τηλεπικοινωνιακής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι κάτι τόσο καινούργιο για εμάς. Οι τεχνικές και οι αλγόριθμοι είναι δεδομένα που τα χρησιμοποιούμε πολύ καιρό. Πλέον οι περισσότερες λύσεις εμπεριέχουν και κάτι από τα παραπάνω. Θέλω να επισημάνω ότι έχουμε επενδύσει σε λύσεις που κάνουν εξειδικευμένα αυτό το πράγμα και έχουν πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα. Είναι σαφές ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Ωστόσο, να ξεκαθαρίσω ότι το cyber security δεν είναι τεχνολογία. Είναι οι άνθρωποι και οι διαδικασίες. Δεν λύνονται τα προβλήματα θέτοντας σε εφαρμογή απλά ένα σύστημα ασφαλείας. Δυστυχώς είμαστε και σε μία χώρα που δεν έχουμε την απαραίτητη κουλτούρα ασφάλειας, γεγονός που δυσχεραίνει συνολικά την κατάσταση. Για πολλούς οι κανόνες είναι απλά συστάσεις».

Σημειώνεται ότι τη συζήτηση της ενότητας “From Strategy to Resilience: Mastering the Cybersecurity Chessboard”, συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου.

Άκης Σκέρτσος: Η Ελλάδα γίνεται ψηφιακό κράτος

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή ως προς την οργάνωση του κράτους για να μεταβεί από το αναλογικό στο ψηφιακό και στο πιο έξυπνο κράτος», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, από το βήμα του συνεδρίου.

Για τις μέχρι τώρα δράσεις της κυβέρνησης για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, μίλησε ο Άκης Σκέρτσος, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην Μαριάνα Πυργιώτη, τονίζοντας ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πεδία τα οποία μπορούν αναβαθμιστούν από την χρήση των τεχνολογικών εργαλείων.

«Η Ελλάδα και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έβαλε τις βάσεις για την ψηφιοποιήση του Κράτους από το 2019, εφαρμόζοντας ένα συγκεκριμένο μοντέλο διακυβέρνησης. Δημιουργήσαμε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκεντρώνοντας όλες τις διάσπαρτες αρμοδιότητες από τους διάφορους φορείς του δημοσίου. Έλειπε επίσης ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο και για αυτό αποκτήσαμε την ψηφιακή βίβλο την προηγούμενη τετραετία. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο αθροίζει κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιες επενδύσεις με πάνω από 400 έργα ψηφιοποιήσης. Επίσης σχεδιάσαμε το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, το Ελλάδα 2.0. Θυμίζω ότι το 20% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προορίζονται για την ψηφιοποιήση του Κράτους, της Οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας.

Όπως σημείωσε «ένας από τους λόγους που η κυβέρνηση πέτυχε την εμπιστοσύνη των πελατών ήταν γιατί έδωσε απτά παραδείγματα για το πώς μπορεί να μετασχηματιστεί το ελληνικό κράτος και να γίνει πιο φιλικό προς τους πολίτες του, πιο αποτελεσματικό, πιο παραγωγικό, να σταματήσει να ταλαιπωρεί τους πολίτες του και τις επιχειρήσεις του και βέβαια να εξαλείψει την γραφειοκρατία. Κατάφερε να πετύχει μια ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η τεχνολογία και τα εργαλεία που διαθέτει μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Πολιτεία».

Σχολιάζοντας τις αντιστάσεις που συνάντησε η κυβέρνηση για αυτή την μετάβαση προς τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποιήση, ο υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, ανέφερε: «Υπάρχουν κάποια κάστρα που είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουν και τελικά πέφτουν, για παράδειγμα η διοικητική συνένωση δομών έγινε πάρα πολύ εύκολα και από την πρώτη ημέρα συστάθηκε ένα νέο υπουργείο που έχει να κάνει με την ψηφιοποιήση. Ωστόσο υπάρχουν νομοθετικά κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν, υπήρξε ένας νόμος σε σχέση με την ψηφιοποιήση του κράτους, σε σχέση με θέματα γύρω από την κυβερνοασφάλεια και την προστασία για τα προσωπικά δεδομένα. Όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν και να εναρμονιστούμε σε σχέση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δράσεις ψηφιοποιήσης. Ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη κουλτούρας που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων φορέων του δημοσίου ως προς την συνεργατικότητα που απαιτείται για την υλοποίηση σύνθετων τεχνικών project. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο αλλάζει, δείχνοντας την πολιτική βούληση που χρειάζεται.

Ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι την περίοδο της πανδημίας, η χώρα μας χρησιμοποίησε τους αλγορίθμους της Τεχνητής Νοημοσύνης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. «Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάναμε είναι ότι χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο eva για μία στοχευμένη επιδημιολογική επιτήρηση στις πύλες εισόδου. Αυτό έγινε από το καλοκαίρι του 2020. Πρόκειται για μία εφαρμογή η οποία έχει βραβευτεί και έχει δημοσιευτεί στο Nature, το οποίο είναι ένα από έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει όπως για παράδειγμα η εκτεταμένη φοροδιαφυγή, όπου σε αυτό η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. «Στόχος μας είναι να πετύχουμε πιο δίκαιη φορολόγηση. Μας ενδιαφέρει να έχουμε λογικούς φορολογικούς συντελεστές ώστε να είμαστε μια ελκυστική χώρα για την προσέλκυση επενδύσεων. Άλλο πεδίο που μπορούμε να παρέμβουμε είναι η αυθαίρετη δόμηση. Επιδιώκουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη που δεν βιάζει το περιβάλλον. Εκεί η τεχνολογία μας βοηθάει στο να εντοπίσουμε πλέον τα αυθαίρετα. Να υπενθυμίσω την περίπτωση με την καταπάτηση του δημόσιου χώρου στη Μύκονο. Από εδώ και πέρα το υπουργείο Περιβάλλοντος θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη για καλύτερους ελέγχους σε ότι αφορά την αυθαίρετη δόμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στον τομέα της Υγείας έχουμε εντάξει ένα πρόγραμμα για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την διαχείριση και κατανόηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό μας λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία δεικτών δημόσιας υγείας και των κινδύνων που έρχονται για να μπορούμε να λειτουργούμε προβλεπτικά. Η πρόληψη είναι το Α και το Ω για την υγεία. Ένα ακόμα πεδίο που θα αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η Παιδεία, η Εκπαίδευση. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε τα εκπαιδευτικά δεδομένα των σχολείων σε όλες τις περιοχές της χώρας. Κάνοντας αυτή την αξιολόγηση όπου χρειαστεί θα παρέμβουμε με ενισχυτική διδασκαλία. Είναι σαφές ότι αυτό βοηθάει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προϊόντος. Ανάλογες παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε και στην ασφάλεια των περιοχών, κατανοώντας τις περιοχές με αυξημένη παραβατικότητα», επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος ξεκαθάρισε ότι η ψηφιοποιήση είναι μια ανάγκη με προτεραιότητα το πώς θα διευκολυνθεί η ζωή των ανθρώπων μέσα από αυτή, τονίζοντας ότι ο σεβασμός στην διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πρωταρχικός στόχος.

Τέλος ο υπουργός Επικρατείας, δήλωσε ότι «υπάρχει πολιτική βούληση της κυβέρνησης να αυξηθούν οι θέσεις και τα τμήματα πληροφορικής στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αλλά και στο επίπεδο των τεχνικών σχολών εκπαίδευσης. Όπως είπε ακόμα και στον στρατό τον επόμενο χρόνο θα εφαρμοστούν ειδικά προγράμματα για τους στρατεύσιμους πολίτες να αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες.