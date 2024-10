Δείτε το 4ο συνέδριο Cyber Greece 2024: Επαναπροσδιορίζοντας την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο

Το 4ο συνέδριο Cyber Greece 2024 «Επαναπροσδιορίζοντας την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο», τέλεσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καθώς το τοπίο στον ψηφιακό κόσμο μεταλλάσσεται και επανακαθορίζεται συνεχώς, η ανάλογη προσαρμογή πολιτικών, κανονιστικού πλαισίου αλλά και βέλτιστων πρακτικών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα καθίσταται επιτακτική.

Η πρόκληση είναι τεράστια και η απόκριση μέχρι στιγμής τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο παραμένει δέσμια παλαιών αντιλήψεων της «αναλογικής» εποχής.

Πόσο γρήγορα μπορούμε να προσαρμοστούμε και με ποιες παραμέτρους ασφαλείας;

Πώς μπορούμε να περιορίσουμε κινδύνους και ευαλωτότητες σε ένα διαρκώς επεκτεινόμενο ψηφιακό περιβάλλον;

Πού ξεκινούν και που τελειώνουν οι διεθνείς αλλά και εθνικές παρεμβάσεις; Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την κυβερνοασφάλεια τα αμέσως επόμενα χρόνια;

Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα που προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, το οποίο συνδιοργάνωσαν η Dome Consulting Firm και η next is now, συζητήθηκαν σε κορυφαίο επίπεδο με συνεντεύξεις, debate, panel και ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων στο 4ο συνέδριο Cyber Greece 2024.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο διεξήχθη στο Grand Hyatt Athens.

Δείτε τις εργασίες του συνεδρίου:

Ν. Χατζηνικολάου: Η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται εγκυμονεί και σημαντικούς κινδύνους

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους, τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία” επεσήμανε κατά τον χαιρετισμό του στο 4ο Συνέδριο CyberGreece, o Εκδότης - Διευθυντής της Realnews & Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου.

Όπως τόνισε το συνέδριο που συνδιοργανώνουν η next is now και η Dome Consulting Firm, έχει σκοπό να αναδείξει τον ραγδαία εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο ο οποίος προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες, αλλά παράλληλα φέρνει και νέες προκλήσεις. Χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηνικολάου υπογράμμισε πως “Η τεχνολογική επανάσταση που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες -η οποία κορυφώνεται τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης(AI)- εγκυμονεί και σημαντικούς κινδύνους. Στον ψηφιακό κόσμο κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται και κανείς δεν είναι ασφαλής. Το κυβερνοέγκλημα παρουσιάζει μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών ερευνών, κάθε 39 δευτερόλεπτα σημειώνεται μια νέα κυβερνοεπίθεση. Το συνολικό κόστος της ζημίας που προκαλεί σε παγκόσμιο επίπεδο το κυβερνοέγκλημα ετησίως θα υπερβεί τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια(!) το 2025. Θα αγγίξει δηλαδή το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ.”

Αθ. Κοσμόπουλος: Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν διακρίνονται από σύνορα

Η ανάπτυξη και η πρόοδος της τεχνολογίας αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας και δημιουργεί απεριόριστες ευκαιρίες, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Αθανάσιος Κοσμόπουλος, DPO του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Εθνικός Αντιπρόσωπος στο European Cybersecurity Competence Center.

“Κρίσιμοι τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η υγεία και ο χρηματοοικονομικός κλάδος, που εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη λειτουργία τους θα βρεθούν στο στόχαστρο του κυβερνοεγκλήματος. Επομένως, η ανάπτυξη της κυβερνοασφάλειας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή.” προσέθεσε. Κλείνοντας ανέφερε πως “Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε τους καρπούς του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτούνται εξελιγμένα εργαλεία, συντονισμένες δράσεις και σύγχρονο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τη διαφύλαξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών.”

Όπως τόνισε, το φάσμα όμως των κυβερνοαπειλών είναι πιο σύνθετο από ποτέ. “Παραβιάσεις απορρήτου, ακόμα και απειλές” σημείωσε.

“Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι πλέον ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις ομάδες πληροφορικής αλλά πλέον αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά, ειδικά στο γνωσιακό επίπεδο καθώς δεν υπάρχει firewall για τα μυαλά μας”, σημείωσε.

“Η αντιμετώπιση θέλει δέσμευση και συνεργασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το ψηφιακό μας μέλλον” ανέφερε ο κ. Κοσμόπουλος και προσέθεσε ότι μία από τις βασικές μας προκλήσεις είναι να κάνουμε την κυβερνοασφάλεια κατανοητή προς όλους, αλλά και να καλλιεργήσουμε την συνείδησή της ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας.

“Οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο ευφυείς. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε όλες τις επιθέσεις, αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτές και να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν διακρίνονται από σύνορα. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να ανταλλάζουμε τις βέλτιστες λύσεις για την αντιμετώπισή τους” κατέληξε.

«Κυβερνοάμυνα & Ανθεκτικότητα του Κράτους»

Τα πολύ σημαντικά ζητήματα Κυβερνοάμυνας και Ανθεκτικότητας του Κράτους συζήτησαν οι συμμετέχοντες στο πρώτο πάνελ του 4ου Συνεδρίου CyberGreece που συνδιοργανώνουν η next is now και η Dome Consulting Firm.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει σε νέες τεχνολογίες. “Ανίχνευση εστιών φωτιάς , drones και τεχνολογία για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμοί” είναι προτεραιότητα, επεσήμανε.

“Εμείς σχεδιάζουμε πάντα με βάση τα χειρότερα σενάρια και αυτό οφείλει να κάνει αυτός που διοικεί. Με τον ΟΤΕ σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα backup room ψηφιακό, έτσι ώστε αν το σύστημα πέσει να υπάρχει δυνατότητα σε λίγα λεπτά να ανέβει με διαφορετικό τρόπο” σημείωσε ο κ. Κικίλιας, και επεσήμανε ότι στο άμεσο μέλλον είναι ύψιστης ανάγκης η άμυνα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και σε κακόβουλα λογισμικά.

Αναφέρθηκε παράλληλα και στο πρόγραμμα “Αιγίς” που αποτελεί έναν “εγκέφαλο συλλογής πληροφοριών πρόληψης”. “Έχουμε δημοπρατήσει 1,7 δισ. έργα, σένσορες για δάση και βουνά ανίχνευσης πρώτου καπνού. δορυφορικές λήψεις, 110 drones όλων των μεγεθών τελευταίας τεχνολογίας ανίχνευσης, αεροσκάφη, 1200 πυροσβεστικά οχήματα, 10 κανανταίρ” τόνισε ο κ. Κικίλιας -μεταξύ άλλων.

“Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα όλες τις προκλήσεις που αυτή την στιγμή αναδύονται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Έχουν μπει δύο νέες διαστάσεις πλέον, το διάστημα και ο κυβερνοχώρος” επεσήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης. Όπως τόνισε, είναι βασικοί άξονες για την επόμενη ημέρα η εκπαίδευση, η νέα δομή δυνάμεων και η καινοτομία.

“Προσπαθούμε να επενδύσουμε στις γνώσεις, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι ο ανθρώπινος για ένα σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας” σημείωσε, ενώ υπογράμμισε ότι η ταχύτητα όσον αφορά την προμήθεια τεχνολογιών και εξοπλισμού άμυνας απέναντι σε τεχνολογικές επιθέσεις είναι σημαντικός παράγοντας. “Ζήτημα ζωής και θανάτου” κατέληξε.

Την σημασία του να δημιουργήσουμε τις σωστές βάσεις και να εκπαιδεύσουμε τους νέους επιστήμονες στην Ελλάδα επεσήμανε η Σοφία Ανανιάδου, Καθηγήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ & Επικεφαλής Ερευνήτρια στο Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης “Αρχιμήδης”.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους νέους κινδύνους που ανακύπτουν όπως η απάτη αλλά και στον χώρο της εξαπάτησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. “Αυτό που μας φοβίζει είναι ότι δεν ξέρουμε με ποιόν τρόπο μπορεί να εξελιχθεί αυτό τα επόμενα χρόνια”.

Την συζήτηση συντόνισε η Μαριάννα Πυργιώτη, CO-Founder της Dome Consulting Firm & Communication Expert.

Δ. Παπαστεργίου: Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει

“Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει” τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, εκδότη-διευθυντή της RealNews και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, στο 4ο Συνέδριο CyberGreece.

Αναφερόμενος στην απαιτούμενη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, υπογράμμισε ότι “τον πήχη δεν τον βάζουν μόνο τα χρήματα, που ποτέ δεν είναι αρκετά”. Προσέθεσε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα είναι τα χρήματα που έχουμε δει στο ταμείο ανάκαμψης αλλά και το ΕΣΠΑ του υπουργείου που τώρα ξεκινάει να τρέχει.

Αναφέρθηκε στην σημασία του ανθρώπινου δυναμικού. “Αν αύριο το πρωί υπήρχαν 5 χιλιάδες άνθρωποι της πληροφορικής θα έβρισκαν κατευθείαν δουλειά. Θέλουμε να μορφώσουμε το προσωπικό που έχουμε, χρειάζονται και περισσότερα χέρια. Πρέπει να φέρουμε κόσμο και Έλληνες από το εξωτερικό” τόνισε.

Όπως επεσήμανε, είναι σημαντικό να δούμε με ποιούς τρόπους θα είναι οι πολίτες πιο ασφαλείς. “Οι πηγές ενέργειας, που είναι τα καλώδια, πόσο ασφαλή είναι” είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.

Σχολιάζοντας την δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ότι “Η Ευρώπη μέχρι σήμερα το πρώτο τραίνο τεχνητής νοημοσύνης το έχει χάσει. Πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε, ειδικά σε επίπεδο υποδομών. Πόσες ευρωπαϊκές εταιρείες υπάρχουν και μπορούν να πρωτοπορήσουν στον χώρο αυτό. Πολύ σημαντικό όμως και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι τόσο δυναμικά αναπτυσσόμενη η τεχνολογία και η αγορά που ένας νόμος δεν γίνεται να είναι αρκετός. Χρειάζεται συνέχεια αναθεωρήσεις.” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τα data center, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία μεταξύ δικτύου και παραγωγής ενέργειας. Η λύση, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι να υπάρχουν όρια στα data center τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας.

“Δεν πρέπει να νιώθεις ποτέ ασφαλής και να θεωρείς ότι τα έχεις καλύψει όλα. Θέλει συστηματική δουλειά. Η εποχή της αθωότητας στον κυβερνοχώρο έχει τελειώσει. Δεν θα πρέπει να είμαστε πλέον τόσο ανοιχτοί, να εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν. Θέλει δουλειά, θέλει γνώση, θέλει παρακολούθηση” κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

Το «τείχος» ασφάλειας και η νομοθεσία για τον κυβερνοχώρο

Για τους τρόπους αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων της συνεχώς αναπτυσσόμενης τεχνολογίας, μίλησαν οι συμμετέχοντες του πάνελ «Προκλήσεις Συμμόρφωσης & Στρατηγικές για την Εξασφάλιση της Κυβερνοανθεκτικότητας», στο 4ο Συνέδριο Cyber Greece που συνδιοργανώνουν η next is now και η Dome Consulting Firm.

«Εμείς προετοιμαζόμαστε φτιάχνοντας την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Εστιάζουμε στους νέους κινδύνους και κυρίως σε τρεις κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας καθοδηγεί για τα επόμενα βήματα εστιάζει στο πως θα συνεργαστούν τα κράτη μεταξύ τους για την κυβερνοασφάλεια, στο πως θα αναπτύξουν δυνατότητες τα ίδια τα κράτη και πως θα αυξήσουν το επίπεδο κυβερνοασφάλειας των φορέων. Συνεπώς ο κίνδυνος έρχεται και εμείς προετοιμαζόμαστε σε αυτούς τους τρεις πυλώνες», ανέφερε ο κ. Θωμάς Δομπρίδης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Δήμητρα Λιβέρη, Awareness Raising & Education Team Leader at the European Union Cybersecurity Agency, ENISA, αναφερόμενη αν υπάρχει κάποιο “τείχος ασφαλείας»” για την θωράκιση της κυβερνοασφάλειας, δήλωσε: «Η προσπάθεια που γίνεται με το νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στο να είναι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προετοιμασμένα και να μπορούν ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε συμβάν να αντιμετωπίσουν μία κρίση. Σκοπός είναι να δημιουργηθούν όλα τα εργαλεία και οι μηχανισμοί για την αποφυγή των κινδύνων καθώς και να μπορούν τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν πληροφορίες, είτε πριν από ένα συμβάν, είτε μετά, είτε κατά τη διάρκειά του.

Την εκτίμηση ότι πολλοί Οργανισμοί δεν έχουν την κουλτούρα για την ανθεκτικότητα μίας κυβερνοασφάλειας, εξέφρασε ο Θεόδωρος Στεργίου, Director, Head of Information Security Delivery, Netcompany-Intrasoft. «Ακόμα και κάποιος Οργανισμός δέχεται κυβερνοεπίθεση θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται το κατάλληλο μοντέλο λειτουργίας και να υπάρχει αξιολόγηση του κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορέσει να υπάρξει η επιθυμητή ανθεκτικότητα και δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα που έρχονται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο».

Στη νομοθεσία που αφορά την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, αναφέρθηκε ο Σπύρος Τάσσης, Partner, Δικηγορική Εταιρεία POTAMITIS VEKRIS, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κεντρικοποιήσει τα σημαντικά θέματα που αφορούν στη διαχείριση των δεδομένων. Δυστυχώς η Ευρώπη δεν επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά στις αποφάσεις που παίρνει και δημιουργεί κανονιστικό πλαίσιο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Η νέα νομοθεσία καλύπτει τα νομοθετικά κενών των προηγούμενων ετών και ενισχύει τις εθνικές αρχές κυβερνοασφάλειας και παράλληλα κεντρικοποιεί πολλές διαδικασίες».

«Όλες οι τεχνολογίες που λέμε αναδυόμενες, είναι αναδυόμενες τα τελευταία 10 χρόνια. Για παράδειγμα η Τεχνητή Νοημοσύνη είχε ξεκινήσει παλιότερα ως στατιστική δεδομένων ενώ οι πρώτοι αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης ξεκινούν από το μακρινό 1950. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενώσουμε δύο διαφορετικούς κόσμους. Τον κόσμο που νομοθετεί και τον κόσμο που θέλει να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες για να μπορέσει να τις εφαρμόσει στη δουλειά του για να έχει καλύτερες επιδόσεις», επεσήμανε ο Αθανάσιος Στάβερης – Πολυκαλάς, Σύμβουλος εταιρειών με ειδίκευση στην Κυβερνοασφάλεια & την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Στο πρόβλημα του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρθηκε ο κ. Σώζων Λεβεντόπουλος MSc, PhD(c), Cyber Security Expert, τονίζοντας είναι ένα ζήτημα που συνεχώς αναδεικνύεται. «Δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που να διαθέτει τόσο τις τεχνικές γνώσεις κυβερνοασφάλειας όσο και τις διοικητικές γνώσεις. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πληροφορικοί, ελάχιστο κομμάτι από αυτούς επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στην κυβερνοασφάλεια».

Τη συζήτηση συντόνισε o Μάνος Νιφλής, Γενικός Διευθυντής Enikos.gr.

Η κυβερνοασφάλεια προσφέρεται για πολιτική συναίνεση

Την πεποίθηση ότι ο χώρος της κυβερνοασφάλειας προσφέρεται για πολιτικές συναινέσεις, εξέφρασε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην ενότητα «Κυβερνοπολιτικές: Ένας λόγος για ενότητα;», στο 4ο Συνένδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

«Στα θέματα τεχνολογίας και ειδικότερα στα θέματα κυβερνοασφάλεας, Τεχνητής Νοημοσύνης, η εκπαίδευση που χρειάζεται η κοινωνία ξεκινά από δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι στις νέες γενιές, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια και η δεύτερη στην πολιτική. Οι νομοθέτες θα κληθούμε τα επόμενα χρόνια να νομοθετήσουμε για πράγματα που η μεγάλη πλειοψηφία των εκλεγμένων της βουλής, δεν γνωρίζουν και κατανοούν σε βάθος», τόνισε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα δέχεται παραπάνω από 13.000.000 κυβερνοεπιθέσεις κάθε εβδομάδα

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης, τόνισε ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει κάνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας καθώς και στην μείωση της γραφειοκρατίας καταργώντας πολλές από τα έγγραφα που απαιτούνταν παλαιότερα.

Στο πλαίσιο της πολιτικής συναίνεσης ο Υφυπουργός ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημείωσε ότι δεν αρκεί οι πολιτικοί να κάτσουν απλά σε ένα τραπέζι αλλά θα πρέπει να βρεθούν σε μία αίθουσα πληροφοριακών συστημάτων για να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν και αυτά για τα οποία πρέπει να συναινέσουν.

«Αρχικά, να επισημάνουμε ότι είμαστε όλοι υπέρ της τεχνολογίας και ότι στηρίζουμε κάθετι που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να είναι κοντά στο Κράτος και να βοηθήσει την καθημερινότητά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που δημιούργησε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συναινούσε σε μια Εθνική Αρχή Κυβερνασφάλειας, ωστόσο από τις πρώτες μου επαφές από αυτό τον τομέα, πραγματικά δεν ξέρω ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Αρχής», σημείωσε η Πόπη Τσαπανίδου, Βουλευτής Επικρατείας, Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγμή, επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής συναίνεσης είναι πολύ σημαντικό τα κόμματα και όλοι οι υπεύθυνοι φορείς να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να βρουν σημεία συμφωνίας ώστε να θωρακιστεί η χώρα σε ψηφιακό επίπεδο από κυβερνοεπιθέσεις. Παράλληλα, η Πόπη Τσαπανίδου, άφησε αιχμές στο υπουργείο ότι δεν έχει προχωρήσει σε μια σειρά πραγμάτων που είχε εξαγγείλει το προηγούμενο διάστημα, φέρνοντας το παράδειγμα του Cyber Hot Line, μία γραμμή εξυπηρέτησης για τους πολίτες που έχουν πέσει θύματα κυβερνοασφάλειας.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή.

Η κυβερνοασφάλεια απευθύνεται σε όλους

Για την ανθεκτικότητα του ιδιωτικού τομέα από τις κυβερνοεπιθέσεις, συζήτησησαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ «Κυβερνοκανονισμοί: Θα αντέξει ο Ιδιωτικός Τομέας τις προκλήσεις;», στο 4ο Συνένδριο CyberGreece που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Στην νομοθεσία NIS2για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ, μίλησε ο Απόστολος Πανδρούλας, Γενικός Διευθυντής, Odyssey Cybersecurity, «Η ΕΕ αντιλαμβάνεται ότι η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά μόνο τους λίγους, τις τράπεζες, τους δημόσιους οργανισμούς αλλά απευθύνεται σε όλους, όπως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στρατηγικά αυτά οδηγεί τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις να επενδύσουν σε χρήματα, σε ανθρώπους και τεχνολογία, για την κυβερνοασφάλειά τους, ενώ αν οι επιχειρήσεις δεν ακολουθήσουν τη νομοθεσία θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 2% του τζίρου της. Να σημειώσουμε ότι ο νόμος δεν έχει ψηφιστεί ακόμα στην Ελλάδα, ισχύει όμως στην Ε.Ε. οπότε τους επόμενους μήνες θα δούμε ενδιαφέροντα πράγματα.

Αναφερόμενος, στην νομοθεσία NIS2για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο Φώτης Σωφρόνης, Cybersecurity & Digital Trust Director, PwC Greece, σημείωσε ότι με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων ετών οι επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν και θα εφαρμόσουν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. «Οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαπιστώνουμε πως ήδη έχουν βάλει στην ατζέντα τους να προετοιμαστούν για την θωράκισή τους από ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις».

«Ο ΑΔΜΗΕ αυτή την στιγμή είναι η πιο κρίσιμη υποδομή της χώρας, οπότε έχουμε σπαταλήσει χρόνο, κόπο και πόρους πάνω στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας» επισημαίνει ο Νίκος Ραυτόπουλος, Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΑΔΜΗΕ. «Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε προηγμένα συστήματα ανίχνευσης και παρακολούθησης των απειλών. Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι οι απόπειρες σύνδεσης με τα συστήματα του ΑΔΜΗΕ είναι εκατομμύρια την ημέρα αλλά τα πραγματικά περιστατικά κυβερνοεπίθεσης είναι μερικά δεκάδες, χωρίς κάποιο από αυτό να έχει παραβιάσει τα συστήματά μας», προσθέτει ο , Ραυτόπουλος, σχολιάζοντας τις κυβερνοεπιθέσεις που δέχεται ο ΑΔΜΗΕ.

Την εκτίμηση ότι «οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συνεχώς πρέπει να προετοιμάζονται και να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις κυβερνοεπιθέσεις», εξέφρασε η Κατερίνα Τασιοπούλου, CEO, Threatscene & Exelasis, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι σε επίπεδο εκπαίδευσης οι επιχειρήσεις ακόμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα κυβερνοασφάλειας, καθώς δεν αποτελεί προτεραιότητά τους.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να είναι ευκαιρία, αλλά κυρίως είναι κάτι που χρειάζεται η χώρα. Δυστυχώς ο ιδιωτικός τομέας σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο στην κυβερνοασφάλεια έχει μείνει πίσω, σε αντίθεση με το δημόσιο που έχει προχωρήσει περισσότερο τα τελευταία χρόνια», τόνισε η Γιώτα Παπαρίδου Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Την εκτίμηση ότι οι τεχνολογίες συνεχώς εξελίσσονται μέρα με τη μέρα γεγονός που καθιστά δυσκολίες στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, εξέφρασε ο Ram Aviram Lead Consultant / Founder BIT Consultancy & Cognyte Greece. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις απειλές που έρχονται και για αυτό θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για να βρεθούμε μπροστά από τις απειλές», υπογράμμισε ο κ. ο Ram Aviram.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αλέξανδρος Κόντης, Αρχισυντάκτης Realnews.

Χρυσοί χορηγοί οι Netcompany και inDigital. Ασημένιοι Χορηγοί οι HUAWEI και ODYSSEY cybersecurity. Χορηγοί οι PWC, Byte, Αδμηε, Cosmote, threatscene, Cognyte, BIT, PotamitisVekris και uni.systems.