Quantcast
Δεκτή η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών – Ο Παύλος Ασλανίδης προσωρινός πρόεδρος - Real.gr
real player

Δεκτή η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών – Ο Παύλος Ασλανίδης προσωρινός πρόεδρος

08:11, 15/01/2026
Δεκτή η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών – Ο Παύλος Ασλανίδης προσωρινός πρόεδρος

Δεκτή έκανε ο Σύλλογος Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή επίσημα, ύστερα από δημόσια δήλωσή της, και η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Τη θέση της προέδρου αναλαμβάνει προσωρινά ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου του Συλλόγου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023»:

«Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:

Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της

Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:

Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι
Βασίλης Παυλίδης
Αναστάσιος Ταχμαζίδης»

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved