Δεληβοριάς για τις δηλώσεις Καρυστιανού: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση, 100% μαζί με τους συγγενείς - Real.gr

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και την στάση του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών σχολίασε ο Φοίβος Δεληβοριάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, «και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της».

Ο Φοίβος Δεληβοριάς δηλώνει τη στήριξή του στη στάση αυτή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «μαζί τους 100%», ενώ καταλήγει τονίζοντας ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».



