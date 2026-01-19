Quantcast
Δεληβοριάς για τις δηλώσεις Καρυστιανού: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση, 100% μαζί με τους συγγενείς - Real.gr
real player

Δεληβοριάς για τις δηλώσεις Καρυστιανού: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση, 100% μαζί με τους συγγενείς

20:48, 19/01/2026
Δεληβοριάς για τις δηλώσεις Καρυστιανού: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση, 100% μαζί με τους συγγενείς

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και την στάση του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών σχολίασε ο Φοίβος Δεληβοριάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, «και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της».

Ο Φοίβος Δεληβοριάς δηλώνει τη στήριξή του στη στάση αυτή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «μαζί τους 100%», ενώ καταλήγει τονίζοντας ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».


 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved