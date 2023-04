Delphi Classics: Classics in Praxis: «Διδασκαλία και Πιστοποίηση: O Δρόμος προς την Αριστεία»

Στο πλαίσιο του VIII Οικονοµικού Φόρουµ των Δελφών, στις 28 Απριλίου 2023 και ώρα 14:15, πραγματοποιείται η σημαντική και παγκοσµίου εµβελείας εκδήλωση µε τίτλο, «Delphi Classics: Classics in Praxis».

Μια ξεχωριστή συνάντηση κορυφαίων ομιλητών από όλο τον κόσμο, που φέρει την υπογραφή της LanguageCert, µέλος της PeopleCert, η οποία πρωταγωνιστεί σε ένα ξεχωριστό για τα ελληνικά δεδομένα γεγονός.

Στο κέντρο του αρχαίου κόσμου, στην κοιτίδα φωτός, τους Δελφούς, δίνουν το δικό τους ραντεβού αναγνωρισµένοι καθηγητές πανεπιστηµίων από όλο τον κόσµο καθώς και διευθυντές από έγκριτα σχολεία και ιδρύματα.

Σκοπός τους, να χαράξουν νέους δρόµους διδασκαλίας, επαναπροσδιορίζοντας τη γνώση για την Αρχαία Eλληνική γλώσσα, οδηγώντας έτσι τους μαθητές του σήμερα στις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας του αύριο. Νέες ιδέες αλλά και πρακτικές που χρησιµοποιούνται τώρα σε παγκόσμια κλίµακα πιστοποιούν τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών ως «ζωντανή γλώσσα» δίνοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να ξεχωρίσουν, διαθέτοντας την πιστοποίηση η οποία αποτελεί αδιαµφισβήτητο εφόδιο στη φαρέτρα της γνώσης τους.

Ερωτήματα όπως: Γιατί τα Αρχαία Ελληνικά θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά μαθήµατα παγκοσµίως; Γιατί αυξάνεται ραγδαία το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής σε όλο τον κόσµο; Απαιτείται άραγε μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία και την εκμάθηση της γλώσσας;

Θα απαντηθούν από δέκα κορυφαίους καθηγητές που µε τις µεθόδους τους συστήνουν τη διδασκαλία της Κλασικής Ελληνικής µε έναν τρόπο συναρπαστικό.

Ας γνωρίσουμε τους Ομιλητές

«Διδασκαλία της Κλασικής Ελληνικής ως ζωντανής γλώσσας»

• Juan Coderch

University of St. Andrews, UK – Senior Language Tutor in Greek and Latin

• Benjamin Kantor

University of Cambridge, UK – Research Associate

• Gerardo Guzmàn

Vivarium Novum Academy, Italy – Ancient Greek Professor

• Jenny Teichmann

Triodos Trivium, Germany – Latin & Ancient Greek Instructor

• Angela Dix

Classics for All, East of England Coordinator UK – Latin & Ancient Greek Teacher

«Επαναπροσδιορίζοντας την Κλασική Ελληνική:

η ανάγκη για µάθηση και πιστοποίηση»

• Christophe Rico

Polis Institute, Israel – Head of Ancient Philology Program / Ancient Greek language and linguistics

• Marco Romani

The Paideia Institute, NY, USA- Director of European Operations

• Steven Hunt

University of Cambridge, UK- Senior Lecturer in Classics Education

• Alexis Phylactopoulos

College Yearin Athens, Greece – President

• Ignacio Armella

Chavez Vivarium Novum Academy, Italy – Vice-president

Ο Βύρων Νικολαίδης – Byron Nicolaides Ιδρυτής & CEO της PeopleCert Group θα ανοίξει την εκδήλωση µε την οµιλία του µε τίτλο: Classical Greek Certification. Past, present and future.

Ο Παναγιώτης Πετράκης – Panagiotis Petrakis – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Επίτιµος Καθηγητής Οικονοµικών και Επιστηµονικός Υπεύθυνος του E-Learning Προγράμματος στην οµιλία του θα τονίσει τη σηµασία της ενότητας: Classical Greek Level A που αποτελεί το ξενόγλωσσο πρόγραµµα Αρχαίων Ελληνικών για αρχαρίους που προσφέρεται για πρώτη φορά από το Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ευγενία Μανωλίδου. Eugenia Manolidou – Υπεύθυνη Προγράμματος Σπουδών Ελληνική Αγωγή, Σχολή Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας.

Περισσότερα στοιχεία για τους ομιλητές

https://delphiclassics.liveon.tech/speakers

LanguageCert - Test Of Classical Greek

Αν επιθυμείτε να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας στα Αρχαία Ελληνικά, η LanguageCert μπορεί να σας δείξει τον δρόμο.

Μάθετε περισσότερα εδώ:

https://www.languagecert.org/en/language-exams/classical-greek

Αναλυτικά οι πληροφορίες για το Delphi Classics Forum, μία ενότητα του Delphi Economic Forum: «Delphi Classics: Classics in Praxis»

Ηµεροµηνία: 28 Απριλίου 2023

Ώρα: 14.15 – 15.45 EEST

Τοποθεσία: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Αίθουσα Εκθέσεων

Γλώσσα: Αγγλικά µε ταυτόχρονη µετάφραση στα Ελληνικά

Έναρξη: 14:15, 28 Απριλίου 2023

Λήξη: 15:45, 28 Απριλίου 2023

