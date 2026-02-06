Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά λόγω 24ωρης παμπειραϊκής απεργίας – Ποια δρομολόγια επηρεάζονται - Real.gr

Δεμένα παραμένουν από το πρωί της Παρασκευής τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της παμπειραϊκής απεργίας στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι.

Η κινητοποίηση ισχύει για όλο το εικοσιτετράωρο, από τα μεσάνυχτα μέχρι τα μεσάνυχτα, και αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συνδικάτων, η απεργία επηρεάζει και τα δρομολόγια σε Σαλαμίνα και Ελευσίνα, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τη Ραφήνα. Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στα πλοία, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους.

Παράλληλα, θέτουν και αντιπολεμικό πλαίσιο, ζητώντας να μην εμπλέκεται η Ελλάδα σε πολεμικές επιχειρήσεις και να μη μεταφέρονται πολεμικά φορτία.

Στον Πειραιά η συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ αντίστοιχη συγκέντρωση γίνεται και στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ηρώων.