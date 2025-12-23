Δεν αναδιατάσσονται άλλα τρακτέρ διαμηνύουν οι αγρότες - Έξοδος Χριστουγέννων μέσω εκτροπών - Real.gr

Με διέλευση οχημάτων από παρακαμπτηρίους, όπως συμβαίνει τις τελευταίες 24 ημέρες, εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων καθώς η Τροχαία δεν δίνει πράσινο φως για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα. Ενδεικτική είναι η εικόνα από τη Νίκαια της Λάρισας, όπου τα τρακτέρ βρίσκονται στις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ η διέλευση επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην Περιμετρική της Πάτρας η διαφωνία αστυνομίας και αγροτών κρατά κλειστό το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό. Από το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας ο Αλέκος Θανόπουλος, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορώ να περιφρουρήσω τη μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο». Η αστυνομία καλεί τουλάχιστον τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Γιαπρακά, όλη η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας.

Στον κόμβο τη Σιάτιστας παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία τηρούν την απόφαση της Συντονιστικής Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Μελισσοκόμων να μην επιτραπεί η διέλευση οχημάτων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.Όσοι ταξιδεύουν προς Κοζάνη ή Ιωάννινα πρέπει να ακολουθούν πινακίδες για παρακαμπτήριο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαίρη Κεσκιλίδου περνούν ασθενοφόρα και όσοι βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη, ενώ ήδη ακούγεται το σύνθημα για πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα.

Στα διόδια των Μαλγάρων, άνοιξε και το ρεύμα προς Αθήνα αλλά δεν δόθηκε ακόμη στην κυκλοφορία. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα βρέθηκε κάποιο καθώς σημείο επαφής με διοικητές της Τροχαίας Θεσσαλονίκης που είδαν να απελευθερώνονται δύο λωρίδες στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Αθήνας και πρόθεση να δοθεί η κυκλοφορία.

Στον Προμαχώνα, Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες. Την Παρασκευή συνεδριάζουν με πρόθεση κλιμάκωσης την Πρωτοχρονιά ενώ 50 τρακτέρ με κάλεσμα της Συντονιστικής έρχονται να ενισχύσουν το μπλόκο, με ενδεχόμενο πολύωρων αποκλεισμών από την Παρασκευή. Οι αγρότες από τους Δήμους Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης με τα τρακτέρ τους πέρασαν μέσα από την πόλη των Σερρών έχοντας προορισμό τον Προμαχώνα.

Ενεργά και χωρίς αναδιάταξη τρακτέρ τα μπλόκα σε Κάστρο και Θήβα

«Με χριστουγεννιάτικο δέντρο στο οδόστρωμα, οι αγρότες στο μπλόκο Θήβας διαμηνύουν: «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο».

«Δεν αλλάζει τίποτα στα μπλόκα όπου οι αγρότες παραμένουν στο οδόστρωμα κι έτσι αναγκαζόμαστε να πραγματοποιούμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις», είπε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, την ώρα που ο εκπρόσωπος των αγροτών της Θεσσαλίας, Σωκράτης Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι δεν μπρούν να απομακρυνθούν περισσότερα τρακτέρ.

Οι οδηγοί μπορούν να δούν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι αγρότες εκφράζουν τους φόβους τους ότι περαιτέρω σύμπτυξη των τρακτέρ δεν θα επέτρεπε την ανάπτυξη εκ νέου τον αγροτικών μηχανημάτων γι΄ αυτό αποφάσισαν να μην τα μετακινήσουν.

«Θεωρούμε ότι είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορεί να περιφρουρηθεί μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο», τόνισε ο Αλέκος Θανόπουλος.