«Δεν μπορούσαν να μεριμνήσουν οι αρχές για έναν επικίνδυνο άνθρωπο;»: Ξέσπασε ο γαμπρός της 70χρονης που έχασε τη ζωή της από τον 38χρονο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μετά από 18 ημέρες νοσηλείας, η 70χρονη που δέχθηκε άγρια επίθεση με πέτρες από 38χρονο στη Γλυφάδα, έχασε τη μάχη που έδινε με τη ζωή της.

Ο 38χρονος, εκείνη την ημέρα, σήκωσε πέτρα και ξεκίνησε να χτυπά πισώπλατα και με μανία την 70χρονη μέχρι εκείνη να πέσει χωρίς τις αισθήσεις της. Αφού την άφησε αιμόφυρτη στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Όπως ανέφερε ο γαμπρός της άτυχης γυναίκας, στο Καλημέρα Ελλάδα: “Είναι δύσκολο, σίγουρα δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι και δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος, για αυτόν τον άνθρωπο που ήταν έξω και δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Να έχει κάνει τόσα σπίτια άνω κάτω. Αυτός ήταν εκεί εγκατεστημένος 3-4 μήνες. Στους 3-4 μήνες, δε μπορούσε να μεριμνήσει κάποια αρχή, για έναν επικίνδυνο άνθρωπο;”.

Για την πεθερά του, ανέφερε πως ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, πως πάλευε, από τότε που είχε χάσει τον σύζυγό της, για τα παιδιά και τα εγγόνια της:

“Η ειρωνεία της τύχης ξέρεις ποια είναι; Πριν δύο χρόνια είχε κάνει χειρουργείο, είχε όγκο στο κεφάλι, είχε παλέψει και είχε βγει δυνατή. Και έρχεται τώρα κάποιος και σου αφαιρεί έτσι τη ζωή”.