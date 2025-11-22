«Δεν έχω άλλους πόρους...»: Ξεσπά αγρότης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες - Real.gr

Στην κάμερα του ΑΝΤ1 ξεσπά καλλιεργητής φασολιών, ο οποίος είδε τη μισή του σοδειά να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

Ο κ. Χαράλαμπος είδε και φέτος τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνονται. “Δεν έχω άλλους πόρους. Αν είχα άλλους πόρους θα καθόμουν σπίτι μου… στη ζέστη…”, αναφέρει στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Αγρότης ο ίδιος, αυτό το χωράφι στο οποίο καλλιεργεί φασόλια αποτελεί τη μόνη πηγή εισοδήματος. Τα έξοδα για να καλλιεργηθεί μεγάλα και όπως λέει οι αποζημιώσεις θα καθυστερήσουν:

“Όλοι κάνουμε έξοδα. Κάναμε έξοδα τα οποία δεν ανταποκρίνονται και οι αποζημιώσεις έρχονται μετά από 6-7 μήνες. Τι να το κάνω εγώ αν έρθουν σε 6-7 μήνες. Μας έχουν χρεώσει, μας έχουν κάνει τα πάντα και ο κόσμος διαμαρτύρεται”.

Οι ζημιές που προκάλεσε η υπερχείλιση του Αλιάκμονα, είναι τόσο εκτεταμένες που θα χρειαστεί καιρός πριν καταφέρει να ξαναμπεί στο χωράφι του. Σύμφωνα με τον ίδιο, Δήμος και Περιφέρεια ερίζουν για το έργο της διαπλάτυνσης της κοίτης του ποταμού, που θα έδινε λύση στο πρόβλημα των αγροτών.