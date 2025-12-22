«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα»: Στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας - Real.gr

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις ενημερωτικού χαρακτήρα και οργανώνουν διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.