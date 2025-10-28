«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον»: Το ξέσπασμα της συζύγου του 52χρονου που δολοφονήθηκε στην Κίσσαμο - Real.gr

Σε τραγωδία μετατράπηκε το γλέντι στο Έλος Κισσάμου στην Κρήτη όταν ένας 22χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τον 52χρονο συγγενή του.

Την σιωπή της έσπασε η σύζυγος του 52χρονου θύματος δολοφονίας στα Χανιά που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 22χρονου ξάδελφού του.

Μιλώντας στο «Κοινωνία Ώρα MEGA» η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγό της είχε στιγματιστεί.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω», είπε και συνέχισε:

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν».

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι».

Φόβος για βεντέτα

Μετά τη δολοφονία ο 22χρονος τράπηκε σε φυγή, με την Αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Στο χωριό η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί, καθώς υπάρχει ο φόβος να ξεσπάσει βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Όπως είπε ο δικηγόρος του 22χρονου, Απόστολος Λύτρας, ανέφερε πως μεταξύ των δύο οικογενειών υπήρξαν απειλές και ύβρεις.

«Εκείνη τη μέρα σε εκείνο το γλέντι βρέθηκα εκεί. Ο 52χρονος κινήθηκε απειλητικά προν τιν 22χρονο, τον έβρισε, τον απείλησε, πήγε να κάνει μία κίνηση με το δεξί του χέρι. Ο 22χρονος φοβήθηκε και έγινε αυτό που έγινε».

«Οι οικογένειες αυτές είχαν πρόβλημα μεταξύ τους. Αυτό που είναι το επικίνδυνο, γι’ αυτό και υπάρχει και ισχυρή αστυνομική παρουσία, είναι η ύπαρξη βεντέτας από δω και πέρα», συμπλήρωσε ο κ. Λύτρας.

Σημειώνεται πως και οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί στις Αρχές. Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.

Ο 22χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη.