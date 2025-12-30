«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε»: Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί - Real.gr

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό».

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με τα λόγια αυτά η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου, Ελένη Τσικοπούλου, εκφράζει, μιλώντας στη Realnews, τις αγωνιώδεις προσπάθειές της να εντοπίσει τα ίχνη του 33χρονου γιου της, γιατρού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου. Ο νεαρός γιατρός είχε ολοκληρώσει την εφημερία του την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα επέστρεφε για βάρδια τη Δευτέρα. Ομως, το βράδυ της Κυριακής εξαφανίστηκε μυστηριωδώς…

«Ηταν την Κυριακή όταν με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο και μου είπε ότι δεν ήταν πολύ καλά και πως ήθελε να συναντηθούμε. Μιλήσαμε στις 11 το πρωί, έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και έφτασα στο Ηράκλειο το βράδυ, όμως δεν τον βρήκα. Μου είχε ζητήσει να πάω να τον δω, γιατί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να μιλήσουμε. Πήγα και δεν τον βρήκα, το τηλέφωνό του ήταν κλειστό. Εψαξα και μετά πήρα την Αστυνομία για να δηλώσω την εξαφάνιση και να ξεκινήσουν οι έρευνες», λέει στην «R» ο πατέρας του Αλέξη.

Στην τελευταία τους επικοινωνία, ο πατέρας του τον συμβούλεψε να μη στεναχωριέται και να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του προς Ρέθυμνο ή Χανιά, ώστε να περάσει η ώρα μέχρι εκείνος να έρθει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος είχε την τάση να βγαίνει μόνος του, ενώ στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί δύο φορές, όμως βρέθηκε την επόμενη ημέρα. Την πρώτη φορά τον είχαν εντοπίσει λιμενικοί, καθώς επέστρεφε από την Κρήτη με πλοίο, ενώ τη δεύτερη ήταν στη Θεσσαλονίκη.

Βλάβη στο αυτοκίνητο

Από τις πρώτες εκτεταμένες έρευνες το Ι.Χ. του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε στο ύψος του Φρε Χανίων, με τη μητέρα του να δηλώνει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη, οπότε οι έρευνες στράφηκαν και στα γύρω χωριά, μήπως αναζήτησε εκεί βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, που ήταν πολύ αγαπητός στους συναδέλφους του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αντιμετώπιζε τα τελευταία τρία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα. Δεν ήταν επαγγελματικής φύσεως, ήταν προσωπικό και η οικογένειά του τον στήριζε.

«Ολη η Κρήτη βιώνει την αγωνία μας. Υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν, η έκκλησή μου για όποιον γνωρίζει οτιδήποτε είναι συνεχής. Να επικοινωνήσει μαζί μας ή να ενημερώσει τις Αρχές», λέει η μητέρα του, Ελ. Τσικοπούλου, γιατρός και η ίδια στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία 24ωρα μία πληροφορία από μια υπάλληλο σούπερ μάρκετ στα Χανιά ήρθε για να αναπτερώσει τις ελπίδες της οικογένειας. Η υπάλληλος υποστηρίζει ότι είδε τον Αλέξη να ψωνίζει μέσα στο κατάστημα στις 19 με 20 Δεκεμβρίου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το σχετικό βίντεο. Την ώρα που οι γονείς του 33χρονου Αλέξη αγωνιούν για τον γιο τους, ένας επιτήδειος δεν σεβάστηκε τον πόνο τους και αποπειράθηκε να τους εξαπατήσει.Ο 54χρονος «ερευνητής» εμφανίστηκε ισχυριζόμενος ότι μπορεί να εντοπίσει τον 33χρονο μέσω «μιας κβαντικής μηχανικής ταυτότητας που ταυτοποιεί κάθε πρόσωπο με έναν μοναδικό αριθμό». Μάλιστα, υπέδειξε συγκεκριμένα σημεία τα οποία ελέγχθηκαν χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως στοιχείο.

Ο επιτήδειος έφθασε στο σημείο να ζητήσει από την οικογένεια… μία τρίχα από τα μαλλιά του 33χρονου ή οτιδήποτε θα μπορούσε να ελεγχθεί για DNA, ώστε να τον εντοπίσει. «Χάσαμε πολύτιμο χρόνο με τη δράση αυτού του προσώπου. Η Αστυνομία με ενημέρωσε ότι πρόκειται για απάτη. Ο 54χρονος ζήτησε αμοιβή 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για έξοδα», είπε η μητέρα του Αλέξη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων αποφάσισε την καταδίκη του 54χρονου «ερευνητή» από τα Χανιά για απάτη άπαξ τελεσθείσα σε βάρος της οικογένειας του 33χρονου γιατρού Αλ. Τσικόπουλου, του επέβαλε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών χωρίς αναστολή, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα ισχύ, χρηματική ποινή 2.000 ευρώ και δικαστικά έξοδα 400 ευρώ, ενώ διατάχθηκαν η κατάσχεση και η δήμευση των ηλεκτρονικών συσκευών που βρέθηκαν στο σπίτι του. Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, καθώς προσκομίστηκε έγγραφο ιδιώτη γιατρού με το οποίο επικαλείτο ασθένεια, ωστόσο, δεν έγινε δεκτό και δικάστηκε ερήμην. Ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατέθεσε και η μητέρα του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού, η οποία υποστήριξε ότι η οικογένεια, πάνω στον πόνο της, πίστεψε αυτά που ισχυριζόταν ο 54χρονος.

Επίσης, στο δικαστήριο αναγνώστηκε και η έγγραφη κατάθεση του διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, Ιωάννη Σγούρου, σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι διαθέτει δορυφορικό σύστημα εντοπισμού αγνοουμένων.