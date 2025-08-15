Φωτιές στην Πάτρα: Απολογούνται αύριο και μεθαύριο οι τρεις συλληφθέντες - «Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο» - Real.gr

Αύριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά από τα Συχαινά και ερχόταν προς τη συγκεκριμένη περιοχή, ο 25χρονος, ο οποίος βρέθηκε χθες ενώπιον του εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, ζήτησε να απολογηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είναι αθώος, καθώς όπως λένε κύκλοι του 25χρονου, βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς και όχι να βάλει ο ίδιος φωτιά.

Έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας αποφάσισε να του δώσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο Σάββατο, όπου ο ίδιος αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εμπρησμό, ότι βρέθηκε στο χωράφι εκεί όταν είδε μία καύτρα προκειμένου να την κατασβέσει, δεν τα κατάφερε και όταν έφυγε ξεκίνησε η φωτιά.

Μάλιστα υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ήταν μαζί του στην περιοχή και έσβηναν τις φλόγες που πλησίαζαν στο γηροκομείο. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αύριο η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, ο 19χρονος με τον 27χρονο που κατηγορούνται για τη φωτιά στην περιοχή των Συχαινών, θα οδηγηθούν στον ανακριτή την Κυριακή στις 11 το πρωί, που πήραν τη συγκεκριμένη προθεσμία.

Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του στους αστυνομικούς λέγοντας ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και άναψε φωτιά με έναν αναπτήρα, ενώ ο 27χρονος υποστηρίζει ότι έχει κενό μνήμης, δεν θυμάται τίποτα εξαιτίας του αλκοόλ που είχε καταναλώσει. «Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο», υποστήριξε ο 27χρονος, σύμφωνα με το SKAI.

Αναμένεται να δούμε τι θα υποστηρίξουν και οι ίδιοι επίσημα πλέον στην ανακριτική αρχή στον ανακριτή για το ποια θα είναι η στάση την οποία θα κρατήσουν και τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή το πρωί.

Προπηλακισμοί και… επευφημίες

Στην Πάτρα, η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από έντονες εξελίξεις γύρω από τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για εμπρησμό, ενώ δύο από αυτούς, ηλικίας 27 και 19 ετών, εμφανίστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αποχώρησαν υπό έντονες αποδοκιμασίες και προπηλακισμούς από συγκεντρωμένους πολίτες.

Βγαίνοντας από το Δικαστικό Μέγαρο, ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στα Συχαινά προπηλακίστηκαν από εξαγριωμένους πολίτες.

Οι συγκεντρωθέντες κινήθηκαν απειλητικά προς τους κατηγορούμενους. «Ντροπή σου», «Κάψατε την Πάτρα» τους φώναζαν.

Συγκεκριμένα, στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης την πόρτα των δικαστηρίων πέρασαν οι δύο πρώτοι από τους συλληφθέντες, ενώ αργότερα ενώπιον της εισαγγελικής αρχής οδηγήθηκε και ο τρίτος με σκηνές έντασης να εκτυλίσσονται έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος και ο 19χρονος, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια, αποδοκιμαζόμενοι έντονα από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο. «Κάψατε την Πάτρα» φώναζαν οι εξαγριωμένοι πολίτες.

«Μπράβο, λεβέντη μου»…

Στο μεταξύ, χθες, με χειροκροτήματα έγινε δεκτός μετά την εμφάνισή του στον εισαγγελέα ο 25χρονος από την Πάτρα που κατηγορείται ότι την Τετάρτη έβαλε φωτιά σε περιοχή κοντά στο Γηροκομείο στην Πάτρα.

Ο νεαρός πήρε προθεσμία για το Σάββατο.

Δείτε το βίντεο:



Κατά την έξοδό του άρχισαν να τον χειροκροτούν οι γονείς και φίλοι του που ήταν στο σημείο. «Μπράβο, λεβέντη μου», ακούγεται να λέει γυναίκα που παρίστατο στο σημείο.

Τι υποστήριξαν στους αστυνομικούς

Ο 27χρονος και ο 19χρονος κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά, καθώς από την πραγματοποίηση ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους, καθώς δείχνει τη μοτοσικλέτα τους να κινείται στην περιοχή, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εστίες. Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19χρονος, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ στους αστυνομικούς δήλωσε σύμφωνα με το Star: «Πήγαμε με τον φίλο μου με το μηχανάκι. Καθίσαμε, ήπιαμε μερικές μπύρες και ούζο. Εκείνος πήγαινε προς το δάσος και έπειτα από λίγο έβγαινε. Μετά είδα τις φλόγες. Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει».

Ο 27χρονος φέρεται να επικαλείται κενό μνήμης. Στην στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο, το κρατούσε, όπως προέκυψε κατά την προσέγγιση του, στο σημείο της φωτιάς.