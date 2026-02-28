«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε»: Εικόνες από τα συλλαλητήρια για την τραγωδία στα Τέμπη - Real.gr

Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Με κεντρικό σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, εργατικά κέντρα, η ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι κι άλλοι φορείς ζήτησαν «πραγματική δικαίωση», ενόψει και της δίκης.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57, με το πλήθος να φωνάζει «Αθάνατοι» και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες.

Η ημέρα χαρακτηρίστηκε ως ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων και απεργιών, με σωματεία και εργατικά κέντρα να έχουν κηρύξει 24ωρες απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις αλλά και στο εξωτερικό.

Με πάγιο αίτημα την απονομή δικαιοσύνης χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από φοιτητές και γονείς με τα παιδιά τους μέχρι ηλικιωμένα ζευγάρια, συγκεντρώθηκαν μαζικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή γύρω από το άγαλμα του Βενιζέλου, προκειμένου να τιμήσουν τα θύματα της τραγωδίας της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Γύρω στη μιάμιση μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, αφότου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων, που έληξε με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν «Αθάνατοι» σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, εκκίνησε η πορεία προς τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου το τρένο που μετέφερε στους 57 δεν έφτασε ποτέ -κι εκεί όπου νεαροί και νεαρές άφησαν λουλούδια.

Παρούσες και παρόντες στη συγκέντρωση και την πορεία ήταν συγγενείς των θυμάτων και επιζώντες του δυστυχήματος, εκπρόσωποι συνδικάτων, εργατικών κέντρων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων φορέων. Μεταξύ άλλων, για το δυστύχημα και τα αίτιά του, αλλά και για τις προσδοκίες τους από τη δικαιοσύνη και την Πολιτεία μίλησαν από το βήμα της συγκέντρωσης η γενική γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Ελένη Βασάρα, μητέρα της αδικοχαμένης στα 22 της χρόνια φοιτήτριας Αγάπης Τσακλίδου, η Σμαρώ Οικού, αδερφή του 28χρονου μηχανοδηγού (επιβάτη της μοιραίας αμαξοστοιχίας) Δημήτρη Οικού, ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Μηχανοδηγών, Νίκος Κουγιουμτζίδης, το μέλος της διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Θανάσης Κουτσουράς, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώργος Ριμπάς και η Φανή Χριστάνη, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παιδαγωγικού του ΑΠΘ.

Μαζική ήταν η κινητοποίηση στη Λάρισα. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της πόλης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα σωματείων, συλλόγων και τοπικών φορέων.

Η πορεία κατέληξε στον σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ.

Στην πλατεία αναρτήθηκαν πανό με συνθήματα υπέρ της δικαιοσύνης και της ασφάλειας στις μεταφορές, ενώ εκπρόσωποι φορέων και συγγενείς θυμάτων απηύθυναν ομιλίες.

Παράλληλα, τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος τελέστηκε στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, τρία χρόνια μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων που συγκλόνισε τη χώρα.

Στον τόπο του δυστυχήματος συγκεντρώθηκαν συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και πολίτες από τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο σημείο είχαν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων.

Τρία χρόνια μετα τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, πλήθος τοπικών όπως και συνδικαλιστικών φορέων, εκπροσώπων σωματείων, ενώσεων, συλλόγων, συλλογικοτήτων αλλά και πολιτών, συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που έγινε στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πολίτες όλων των ηλικιών, ανάμεσά τους μαθητές και φοιτητές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, έδωσαν το «παρών», στέλνοντας το μήνυμα ότι τρία χρόνια μετά το αίτημα να μην υπάρξει «οποιαδήποτε μορφή συγκάλυψης» παραμένει ανοιχτό, πως η τραγωδία στα Τέμπη «δεν θα ξεχαστεί» και πως απαίτηση της κοινωνίας είναι να αποδοθούν ευθύνες, όπου και σε όσους αυτές αναλογούν.

Πλήθος κόσμου, στα Ιωάννινα, πολίτες, εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, έδωσαν το ”παρών” στη μεγάλη συγκέντρωση – κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα «Δεν Ξεχνώ – Δεν Συγχωρώ».

Η συγκέντρωση έγινε στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, μπροστά από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με μήνυμα – επιστολή του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Την συγκέντρωση χαιρέτησαν μεταξύ άλλων, μαθητές, φοιτητές, η ΑΔΕΔΥ, ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, το Εργατικό Κέντρο.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα τρακτέρ τους.

Ανάλογες μαζικές κινητοποιήσεις έγιναν σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου καθώς και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η παρουσία των πολιτών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με πανό και συνθήματα να δίνουν τον παλμό, ενώ το κλίμα χαρακτηριζόταν από συγκίνηση αλλά και αποφασιστικότητα.

Ξεχωριστή ήταν η συγκέντρωση στην Αταλάντη, τόπο καταγωγής της αδικοχαμένης 28χρονης Ελπίδας Χούπα, όπου η συμμετοχή των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Εκεί παρέμβαση πραγματοποίησε και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στη μνήμη της Ελπίδας Χούπα και στα θύματα της τραγωδίας. «Σαν σήμερα τέτοια μέρα θρήνησε η Ελλάδα προ τριών ετών 57 ανθρώπους μέσα σε ένα τραγικό σκοτεινό, θολό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πολύ κοντά μας και λιτανεύσαμε και εμείς ένα σπλάγχνο της Αταλάντης, την Ελπίδα 28 ετών κοπέλα σε μία μεγάλη Παρασκευή που έζησε», σημείωσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών και συμπλήρωσε: «Εδώ στην Αταλάντη όπου χιλιάδες αδελφοί συνόδευσαν ένα νέο κορίτσι στην αιωνιότητα. Σήμερα μνημονεύσαμε κατά όνομα όλα αυτά τα παιδιά. Και όλους και κάθε ηλικίας που έφυγαν και σκοτώθηκαν σε αυτό το φοβερό δυστύχημα».

Μαζική συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας. Στην πολυπληθή συγκέντρωση συμμετείχαν φορείς της πόλης, εργατικά σωματεία και συνδικάτα, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, έμποροι, επαγγελματίες, συλλογικότητες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, πολιτικών κομμάτων, συλλόγων και πολίτες.

Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, τοπικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, εκπρόσωποι σωματείων, ενώσεων, συλλόγων, συλλογικοτήτων αλλά και απλών πολιτών, συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που έγινε στην κεντρική πλατεία της πόλης των Τρικάλων.

Στην κεντρική πλατεία της πόλης της Καρδίτσας έγινε το συλλαλητήριο. Στον χώρο της συγκέντρωσης υπήρχαν και πέντε περίπου τρακτέρ από εκπροσώπους της Ενωτικής ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) που στη συνέχεια μετά το πέρας των ομιλιών ηγήθηκαν της πορείας.