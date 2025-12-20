Δενδροφυτεύσεις από μαθητές και μαθήτριες σε χωριό της Ξάνθης - Real.gr

Μαθητές και μαθήτριες του ακριτικού Γυμνασίου και Λυκείου Σταυρουπόλεως Ξάνθης, που ζουν μονιασμένοι χωρίς να κρατούν μαχαίρια, να δημιουργούν επεισόδια και να τραυματίζουν συμμαθήτριές τους όπως στην Αθήνα, άρχισαν πριν λίγες μέρες, την περιβαλλοντική δράση με δενδροφυτεύσεις στην περιοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος.

«Σχολεία, Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περιβάλλουσα δράση δενδροφύτευσης», με παρούσα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κα. Ερη Μορέλα.

Μαθητές και μαθήτριες, με μεγάλο ενδιαφέρον, ξεκίνησαν μαζί με την Διευθύντριά τους κα. Χρυσή Καλπακίδου στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής δράσης, δημιουργώντας έναν οπωρώνα δίπλα στην σχολική τους μονάδα.

Σ’ αυτό υπήρξε μεγάλη βοήθεια των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ώστε να βάλουν το λιθαράκι τους στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Καθοριστική για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της δράσεως, υπήρξε η συμβολή και βοήθεια του αντιδημάρχου Σταυρουπόλεως κ. Μάριου Τσορμπατζίδη, ο οποίος πήρε ενεργό μέρος στην δενδροφύτευση μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες, υποδεικνύοντας τους την σωστή φύτευση, για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

Χορηγός των δένδρων ήταν ο Ανέστης Αποκατανίδης με την επιχείρησή του Αgrologio, χωρίς την χορηγία του οποίου δεν θα είχε καταστεί δυνατή η δράση.