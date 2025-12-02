Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στο Χαϊδάρι - Real.gr

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά την ώρα μάλιστα που στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της.

Η πτώση του δέντρου προκάλεσε ζημιές τόσο στα κιγκλιδώματα όσο και σε κάποια παιχνίδια και από τύχη δεν συνέβη κάτι χειρότερο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το δέντρο έπεσε πριν από δύο ημέρες όταν στο σημείο βρισκόταν μία γιαγιά με το εγγονάκι της, αναφέρει η ΕΡΤ. Ευτυχώς τόσο η γυναίκα όσο και το παιδάκι δεν τραυματίστηκαν.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί και προκαλεί απορίες το γεγονός ότι εδώ και δύο μέρες δεν έχει καθαριστεί.