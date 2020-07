Διαδικτυακή ψηφοφορία για την Αγία Σοφία: Ο Ερντογάν θέλει να την κάνει τζαμί - Σταματήστε τον!

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, κορυφαίο δημιούργημα της βυζαντινής ναοδομίας, πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής, εγκαινιάσθηκε το 537 μ.Χ. και αποτελεί ένα ιστορικό μνημείο που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Ακριβώς γι’ αυτό, από το 1985, η UNESCO έχει εντάξει την Αγία Σοφία στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η αλλαγή χρήσης της Αγίας Σοφίας, με τη μετατροπή της σε μουσουλμανικό τέμενος, όπως απειλεί ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, συνιστά ασέβεια απέναντι στην ιστορία και τη θρησκευτική ελευθερία και παραβιάζει τη σύμβαση της UNESCO (του 1972), την οποία έχει υπογράψει η Τουρκία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί να κάνει τζαμί την Αγία Σοφία. Δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει 1483 χρόνια Ιστορίας -------------------------------------------------------------------- Recep Tayip Erdogan threatens to turn Hagia Sophia into a mosque. He has no right to revoke 1483 years of history.

Εμείς, που υπογράφουμε αυτό το κείμενο:

Ζητάμε από την Τουρκία να σεβαστεί το χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας ως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Καλούμε την UNESCO να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενη αλλαγή του status quo της Αγίας Σοφίας, διασφαλίζοντας ότι η Τουρκία θα τιμήσει την υπογραφή της στη Σύμβαση του 1972, βάσει της οποίας η αλλαγή status ενός Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προϋποθέτει απόφαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO.

Κανείς δεν δικαιούται να ακυρώσει 1483 χρόνια Ιστορίας.

Μπείτε ΕΔΩ και ψηφίστε

-------------------------------------------------------------------

The temple of Hagia Sophia in Constantinople is a masterpiece of byzantine church building and pioneering architecture. It was inaugurated in 537 AD and presents a historical monument that belongs to all humanity.

This is why UNESCO, since 1985, has inscribed Hagia Sophia on the World Heritage List.

The change of the temple’s status, that would occur if it is turned to a muslim mosque, as per the Turkish President’s threats, shows disrespect towards history and religious freedom. It also violates the ratified by Turkey UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of 1972.

We ask Turkey to respect the status of Hagia Sophia as a World Cultural Heritage monument.

as a World Cultural Heritage monument. We call on UNESCO to take necessary action to avert the change of Hagia Sophia’s status, ensuring that Turkey will honor its Convention signature, according to which changing the status of a World Cultural Heritage monument requires a decision by the organization’s Intergovernmental Committee.

No one has the right to revoke 1483 years of history.