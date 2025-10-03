Διαγραφές φοιτητών: Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης - Real.gr

Υπουργική απόφαση, με αντικείμενο τη ρύθμιση των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 4957/2022 σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει:

Τον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής, καθώς και για όσους είχαν εισαχθεί σε προγενέστερα έτη.

Τον τρόπο υπολογισμού της ανώτατης διάρκειας σε ακαδημαϊκά έτη και τις συνέπειες υπέρβασής της.

Τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με δυνατότητα επιπλέον δύο ή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση.

Τη δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τη διαδικασία διαγραφής και τη δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Τις εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανώτατης διάρκειας, για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.

Παράλληλα έχει αποσταλεί προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με όλα τα παραπάνω θέματα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση είναι μια καθαρή δέσμευση για το αύριο των πανεπιστημίων μας και για τους φοιτητές και φοιτήτριές μας που αγωνίζονται καθημερινά. Θέλουμε ιδρύματα που λειτουργούν με σταθερούς και ξεκάθαρους κανόνες, που δίνουν προοπτική, με αξιόπιστα πτυχία, αλλά και στηρίζουν όσους πραγματικά προσπαθούν. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Βάζουμε τέλος σε χρόνιες στρεβλώσεις που αδικούσαν και τα παιδιά μας και τα πανεπιστήμιά μας. Δεν είναι απλώς μια τυπική ρύθμιση, αλλά ένα μήνυμα ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τις δυσκολίες, στέκεται δίπλα στον φοιτητή και στην φοιτήτρια και ανοίγει τον δρόμο για πανεπιστήμια που εμπνέουν εμπιστοσύνη και νέους ανθρώπους που βγαίνουν στην κοινωνία με γνώσεις, δύναμη και αυτοπεποίθηση».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε σχετικά: «Θέτουμε σε εφαρμογή ένα σαφές και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήμιά μας. Εξασφαλίζουμε την ακαδημαϊκή συνέπεια και την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων, δίνοντας παράλληλα δίκαιες ευκαιρίες σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Βάζουμε τέλος σε παθογένειες δεκαετιών και δίνουμε τη δυνατότητα στα ιδρύματα να λειτουργούν με κανόνες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή ποιότητα και το κύρος των πτυχίων. Η Ελλάδα θέλει πανεπιστήμια σύγχρονα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά διεθνώς. Αυτό υπηρετούμε με σταθερά βήματα, βάζοντας στο κέντρο τον φοιτητή, την αριστεία και την ουσιαστική σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας».