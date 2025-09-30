Quantcast
Διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα στην περιοχή του Αιγάλεω - ΦΩΤΟ - Real.gr
Διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα στην περιοχή του Αιγάλεω – ΦΩΤΟ

11:46, 30/09/2025
Διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα στην περιοχή του Αιγάλεω – ΦΩΤΟ

Συνελήφθη χθες, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Αιγάλεω, 47χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν πρωινές ώρες της 28-9-2025 τον 47χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή του Αιγάλεω και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο σακούλας την οποία κατείχε αλλά σε κοντινό σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 2.401 λαθραία καπνικά προϊόντα (2.360 πακέτα τσιγάρα και 41 συσκευασίες καπνού) και το χρηματικό ποσό των 425 ευρώ και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω για σχηματισμό δικογραφίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

