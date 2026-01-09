Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στον Βόλο - Η «μάχη» με τα μανιασμένα κύματα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα ένα αγοράκι 3 ετών από τη Σκιάθο, μετά από έκτακτη διακομιδή που συντονίστηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, το παιδί παρουσίασε παθολογικό πρόβλημα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του σε κατάλληλη νοσοκομειακή μονάδα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε διακομιδή από τη Σκιάθο με το ιδιωτικό σκάφος «Ζαχαρένια», το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Βόλου στις 15:15. Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ευθύνη της θαλάσσιας μεταφοράς ανέλαβε ο καπετάνιος του επιβατηγού σκάφους–τράτας «Ζαχαρένια», Δημήτρης Διολέττας, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Στις 14:15 επιβιβάστηκαν στο σκάφος ο ίδιος, ο βοηθός του, ένα ζευγάρι με το βρέφος τους και η αγροτική γιατρός.

«Το παιδί έπρεπε οπωσδήποτε να μεταφερθεί στον Βόλο. Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να το φθάσουμε τουλάχιστον έως τον Κατηγιώργη. Κάναμε τον σταυρό μας και ξεκινήσαμε. Δεν υπήρχε άλλη λύση», αναφέρει στο thenewspaper.gr ο κ. Διολέττας.

Όπως περιγράφει, οι καιρικές συνθήκες ήταν ακόμη δυσκολότερες σε σύγκριση με προηγούμενη διακομιδή που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν με ισχυρούς ανέμους. Αν και από το λιμάνι της Σκιάθου φαινόταν να πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι, τελικά επέλεξε τη διαδρομή από τη βόρεια πλευρά του νησιού, μέσω Κάστρου. Ωστόσο, από την πλευρά του Πηλίου επικρατούσε καθαρός δυτικός άνεμος με ισχυρές ριπές, δημιουργώντας κοντό και επικίνδυνο κυματισμό.

Το βρέφος έφτασε στον Κατηγιώργη στις 15:15 και, όπως δηλώνει ο καπετάνιος, «παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Αργαλαστής και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενο».

Κλείνοντας την περιγραφή της δύσκολης αποστολής, ο κ. Διολέττας επισημαίνει: «Ο Θεός και η Παναγία μάς βοήθησαν να φτάσουμε ξανά σώοι και ασφαλείς. Ωστόσο, το κράτος οφείλει σε αντίστοιχες καιρικές συνθήκες να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα ελικοπτέρου έτοιμου για απογείωση. Κάποτε πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά αυτό».

