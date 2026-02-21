Διακοπές κυκλοφορίας σε Παλαιό Φάληρο και Πικέρμι λόγω νεροποντής - Real.gr

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο Παλαιό Φάληρο προχώρησε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου η τροχαία, λόγω καθίζησης.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία διεκόπη στην οδό Ναϊάδων από το ύψος της οδού Πρωτέως.

Η καθίζηση σημειώθηκε έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση που προκάλεσε προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία και στο Πικέρμι, στο ρέμα του Βάρδα και συγκεκριμένα στην οδό Ήμερου Πεύκου και στα δύο ρεύματα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.