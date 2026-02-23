Διακοπή κυκλοφορίας κοντά στην Ομόνοια λόγω καθίζησης οδοστρώματος - Real.gr

Διακοπή της κυκλοφορίας καταγράφεται στην οδό Γερανίου στην Ομόνοια, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, στην περιοχή της Ομόνοια, καθώς η καθίζηση καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό του σημείου για λόγους ασφαλείας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαία και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, τα οποία πραγματοποιούν αυτοψία για την εκτίμηση της έκτασης της ζημιάς και την αποκατάσταση του οδοστρώματος, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κυκλοφορίας στην περιοχή.