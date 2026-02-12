Διακοπή κυκλοφορίας σε Πικέρμι και Πολύγωνο λόγω της έντονης βροχόπτωσης - Real.gr

Λόγω εκδήλωσης έντονης βροχόπτωσης και αυξημένων φαινομένων στην περιοχή, υπερχείλισε το ρέμα Βάρδας.

Έχει τεθεί σε ισχύ διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αρίωνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην περιοχή του Πικερμίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο, να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Στο Πολύγωνο έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος Μεταξά απο το ύψος της Χατζοπούλου και στην οδό Ασημακοπούλου από το ύψος της Μαρίου Βάρβογλη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.