ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Διακόπτονται τα δρομολόγια από και προς Αθήνα μέχρι νεωτέρας - Real.gr

Με ανακοίνωσή της η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε ενημερώνει ότι διακόπτονται τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη- Αθήνα (και από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη), λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η διακοπή δρομολογίων θα ισχύσει μέχρι νεωτέρας.

Η σχετική ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Μετά από ενημέρωση της Γ.Αστ.Δ/νσης Θεσσαλίας, για πλήρη αποκλεισμό όλων των εναλλακτικών διαδρομών, από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, διακόπτουμε τα δρομολόγια (και από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη), από αυτή την ώρα, μέχρι νεωτέρας.

Για ακύρωση εισιτηρίων, μεταβολή ημερομηνίας κ.λπ. θα ενημερωθείτε τις προσεχείς ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιβάτες δεν θα χάσουν το εισιτήριό τους, εφόσον δεν ταξίδεψαν».