Διαμαντής Καραναστάσης: Ήπια δύο ποτήρια κρασί και μετά δυστυχώς πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι - Real.gr

Ανάρτηση στο Instagram έκανε ο πρώην βουλευτής, Διαμαντής Καραναστάσης, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά –δυστυχώς– πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου» περιγράφει ο ηθοποιός, ενώ κλείνει την ανάρτησή του λέγοντας «από αύριο μόνο φραπέ!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση:

«Πριν 2 μέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μια συνάντηση και μετά –δυστυχώς– πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι, χωρίς να περιμένω καθόλου.

Σε έναν άντρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l).

Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο.

Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη, δεν είναι είδηση δυο μέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί.

Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ!».