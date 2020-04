διαΝΕΟσις: Δύο διαδικτυακές δημόσιες συζητήσεις

Στο πρώτο diaNEOsis LIVE με τίτλο "Η Ελλάδα Μετά την Πανδημία: Τρεις Ειδικοί Σχολιάζουν" τρεις ειδικοί θα κουβεντιάσουν για τρία διαφορετικά θέματα που αφορούν στην κρίση της πανδημίας και τις συνέπειές της.

Στις 17:00, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου Μάνος Ματσαγγάνης θα μας μιλήσει για το πώς η "πεπατημένη" την οποία η χώρα μας ακολουθεί σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς πολιτικής, μας έχει κάνει ευάλωτους σε κρίσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο του εδώ.

Στις 17:20, ο Καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης με αφορμή το πρόσφατο άρθρο του στο dianeosis.org, θα αναφερθεί στο ευρωομόλογο, στα πρόσφατα μέτρα της Ε.Ε. αλλά και στις προκλήσεις στις οποίες αυτή θα κληθεί να αντεπεξέλθει στο μέλλον.

Τέλος, στις 17:40, ο Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Γεράσιμος Μοσχονάς προχωρά σε εκτιμήσεις για τις πιθανές συνέπειες της σημερινής σύνθετης κρίσης μέσα από μία αναδρομή στις αλλαγές που επέφεραν στην πολιτική, την οικονομία και το ρόλο των εθνικών κρατών μεγάλες κρίσεις του παρελθόντος.

Τη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από το κοινό, θα συντονίσει ο Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρής Γεωργακόπουλος.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα κόστος συμμετοχής

Όλες οι διαδικτυακές συζητήσεις θα έχουν διάρκεια 45 λεπτά και η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Τίτλος της αυριανής συζήτησης θα είναι: "Loud Governments - Quiet Social Partners: What can be the role of Social Stakeholders and Civil Society during and after COVID-19?" με ομιλητές τους:

Mario Pezzini, Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ

Andrea Renda, Ερευνητής και Επικεφαλής Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, Κανονιστικού Πλαισίου Καινοτομίας & Ψηφιακής Οικονομίας του CEPS

Χρήστος Αλεφαντής, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού "Σχεδία"

Συντονιστής: Σπύρος Κουβέλης, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης EPLO

Σχολιαστής: Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και τους τίτλους των επόμενων τριών συζητήσεων. Λεπτομέρειες αναφορικά με τους ομιλητές και την ακριβή ημέρα και ώρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Economic Recovery vs SDGs – for or against each other? Will the Sustainable Development principles and objectives lead to better economic recovery, or will the need for quick action render Sustainable Development obsolete?

After the social glacier: How practices such as social distancing and remote communication and work will shape human societies and the role of technology?