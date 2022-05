Διάπλους 2022: Προορισμός η προσφορά στα μικρά ελληνικά νησιά

Η Σύμπλευση ΑΜΚΕ (+πλευση) ανακοινώνει την πραγματοποίηση του Διάπλου 2022 σε εννέα μικρά ακριτικά και απομονωμένα νησιά από την Πέμπτη 5 Μαΐου ως και την Κυριακή 15 Μαΐου.

Με συνέχεια και συνέπεια, η +πλευση οργανώνει μια ακόμα αποστολή για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων των ελληνικών νησιών.

Ο στόλος των 11 φουσκωτών σκαφών θα μεταφέρει πάνω από 90 εθελοντές, στα ακόλουθα νησιά κατά σειρά: Σίκινος, Κάσος, Τήλος, Ψέριμος, Λέβιθα, Κίναρος, Αμοργός, Σχοινούσα, Ηρακλειά. Αφετηρία και κατάληξη του Διάπλου θα είναι οι εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο, σε μία συνολική διαδρομή άνω των 500 ναυτικών μιλίων.

Πρωταρχικός στόχος της αποστολής, η οποία έχει αδειοδοτηθεί από τη 2η Δ.Υ.Π.Ε., είναι η προσφορά δωρεάν εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων και συναφών υπηρεσιών υγείας σε 24 Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Παραϊατρικές Ειδικότητες/Υπηρεσίες, πλαισιωμένες από την έμπειρη νοσηλευτική ομάδα:

Ιατρικά

• Αγγειοχειρουργική

• Ακτινολογία - Υπέρηχοι

• Γαστρεντερολογία

• Γενική Ιατρική

• Γενική Χειρουργική

• Γυναικολογία

• Δερματολογία

• Καρδιολογία

• Νευροχειρουργική

• Ορθοπεδική

• Οφθαλμολογία (παίδων/ενηλίκων)

• Παθολογία

• Παιδιατρική

• ΩΡΛ (παίδων/ενηλίκων)

Οδοντιατρικά

• Οδοντιατρική

• Ορθοδοντική

Παραϊατρικά

• Αισθητική

• Ακουολογία

• Διατροφολογία – Διαιτολογία

• Οδοντοτεχνική

• Φυσικοθεραπεία

• Ψυχολογία

Αναλύσεις

• Λήψη και ανάλυση δειγμάτων αίματος

• Τεστ ΠΑΠ

Ακόμα, συμμετέχει μαζί μας στο Διάπλου, ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας με σκοπό τη δημιουργία και ενίσχυση της τράπεζας εθελοντών δοτών μυελού των οστών, το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) που μας παρέχει μηχάνημα ώστε να πραγματοποιήσουμε μετρήσεις οστικής πυκνότητας, καθώς και η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε.), προκειμένου οι εθελοντές της να προσφέρουν κτηνιατρική βοήθεια, περίθαλψη και στείρωση σε αδέσποτα ζώα των νησιών. Στόχος της σύμπραξης είναι η ολιστική προσφορά υγείας στα ελληνικά ακριτικά νησιά.

Με υλική υποστήριξη και υπηρεσίες ενισχύουν τη χορήγηση των δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών στους νησιώτες οι ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Στάμου Ακουστικά Βαρηκοΐας, BIOTRANS, ΔΙΓΚΑΣ Γ. ΙΑΤΡΙΚΑ. Ο εξοπλισμός των γιατρών της Σύμπλευσης εμπλουτίστηκε με την χορηγία του ΔΕΣΦΑ.

Παράλληλα, θα εγκαινιαστούν έργα υποδομής που εξυπηρετούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών, και βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο. Ειδικότερα, χάρη στη υποστήριξη χορηγών, η +πλευση παραδίδει στο πλαίσιο του Διάπλου 2022:

• Nέο δημοτικό πολυγήπεδο στο Αρβανιτοχώρι Κάσου (χορηγία Stoiximan, με το Πρόγραμμα “Μικροί Ήρωες”)

• Kαρδιολογικό υπέρηχο στο Κέντρο Υγείας Αμοργού (χορηγία ELPEN)

• Εξοπλισμό του Οδοντιατρικού Ιατρείου στο Κέντρο Υγείας Αμοργού (χορηγία InterMed)

• Εξοπλισμό του Καρδιολογικού Ιατρείου στο Κέντρο Υγείας Αμοργού (χορηγία Dexter Navigation Ltd και YESTAY)

• Σετ ρομποτικής για τα σχολεία της Αμοργού, εξοπλισμός Η/Υ στο ΕΠΑΛ Αμοργού και Δομημένο δίκτυο & ενίσχυση WiFi στο κτίριο του Δημοτικού Αιγιάλης (Χορηγία Skroutz) • Σάρωθρο παραλίας στην Ηρακλειά (Χορηγία International Propeller Club, Port of Piraeus) • Ανακαινισμένο γήπεδο στο Γυμνάσιο Φρυ Κάσου (δωρεά Τράπεζα Πειραιώς) • Εξοπλισμό των ιατρείων της Τήλου (Χορηγία PHARMATHEN)

• Κλιματιστικά στις μονάδες εθνοφυλακής της Κάσου (Χορηγία Ι.ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ Α.Ε.)

Η Σύμπλευση, αφού επικοινώνησε με το σύνολο των σχολείων των νησιών του Διάπλου 2022, κατέγραψε τις ελλείψεις σε ηλεκτρονικό/εκπαιδευτικό εξοπλισμό και αναλώσιμα, θα προχωρήσει, όπως σε κάθε αποστολή, σε δωρεά τους, προκειμένου να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές υποδομές 33 σχολείων και να βελτιώσει τις μαθησιακές συνθήκες για 450 παιδιά σε 9 νησιά, προσφέροντας τους επίσης δώρα. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια στάθηκαν φέτος οι Minoa Marine Limited, Fil & Jo Co, West of England P&I Club, Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα - Λιναρδάτου, DEMO ABEΕ, Smirdex, COSMOTE και Pharmacy 295.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του Διάπλου, θα διεξαχθούν εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες, σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και αντικειμένων. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι ρομποτικής και εικαστικό εργαστήρι βασισμένο σε STEAM σε συνεργασία με το M.I.T Kids, πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την αύξηση του πρασίνου με την τεχνογνωσία του We4all, καθαρισμοί παραλιών με τη SAVE YOUR HOOD, καθώς και παραστάσεις θεάτρου σκιών από τον θίασο Σκιές και Γέλια. Έχουν σχεδιαστεί επίσης εξειδικευμένες ομιλίες στα θέματα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης (με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής), της γονιμότητας, καθώς και της σωστής διατροφής.

Για την πραγματοποίηση του Διάπλου, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από την πανδημία του COVID-19. Το σύνολο της ομάδας έχει ήδη εμβολιαστεί πλήρως.

Η Σύμπλευση έχει επίσης την υποστήριξη των Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Sea World Management & Trading Inc., ΑVIN και GRAΜ MARINE για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα αυξημένου κόστους των καυσίμων. Η ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πλεύσης στις ελληνικές θάλασσες ενισχύθηκε με την χορηγία της LALIZAS, ενώ τη δική τους υλική υποστήριξη στους εθελοντές προσέφεραν επίσης οι COCA COLA 3E και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Σημαντική ήταν η βοήθεια και η συνεργασία των AMORGOS EXPRESS Μεταφορική Αμοργού, BOAT AND FISHING και FLY ME TO THE MOON.

