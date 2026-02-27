Διαρκής επιφυλακή στον Έβρο: Μικρή μείωση καταγράφηκε στη στάθμη των υδάτων - Real.gr

Μετά την υποχώρηση των φραγμάτων και τις εκτεταμένες πλημμύρες στον Έβρο, οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς είναι σημαντικός ο όγκος νερού που συνεχίζει να κατεβαίνει από τη Βουλγαρία.

Παράλληλα, μικρή μείωση καταγράφηκε στη στάθμη των υδάτων στα Λάβαρα.

Με την πτώση των υδάτων από τον ποταμό Έβρο θα αποκαλυφθεί και το μέγεθος της ζημιάς που έχουν υποστεί οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέφερε για το ΕΡΤnews ο Δημήτρης Σταματάκης από τα Λαγυνά Σουφλίου, από τα 150.000 στρέμματα που έχουν σκεπάσει τα νερά, τα 110.000 είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και περίπου το 35-40% υπολογίζεται ότι αυτή την περίοδο ήταν σπαρμένα.

Όλοι περιμένουν να φύγουν τα νερά από τους κάμπους ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα οι αγρότες, να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες αλλά και να διαπιστώσουν ποιες υποδομές έχουν απομείνει, αν έχει μείνει αγροτική οδοποιία, αν λειτουργούν τα αντλιοστάσια, αν τα χωράφια μπορούν να καλλιεργηθούν και αν έχουν κατέβει φερτά υλικά.

Μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία

Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση, η στάθμη των νερών του Έβρου είναι στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά από τα 5,85 που ήταν το πρωί, μια ενθαρρυντική εξέλιξη, όπως μετέδωσε από το Πύθιο Έβρου η Μαρία Σταθοπούλου για το ΕΡΤnews. Την ίδια ώρα, είναι μεγάλες οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία και οι πιέσεις στα αναχώματα είναι τεράστιες. Σημειώνεται ότι σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές τα αναχώματα ενισχύονται.

Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση καθώς όπως σημειώνουν χρειάζεται να περάσουν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποτραβηχτούν τα νερά, με αποτέλεσμα να χάσουν και τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Οι Αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση και οι περιπολίες της αστυνομίας, του δήμου και του στρατού είναι συνεχείς προκειμένου να τσεκάρουν όλα τα αναχώματα για να μην υπάρχει πρόβλημα.