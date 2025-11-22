Διαρρήκτες «άδειαζαν» σπίτι, τρόμαξαν από τον ιδιοκτήτη και τραυματίστηκαν πηδώντας από το μπαλκόνι - Real.gr

Δύο αλλοδαποί 33 και 35 ετών εισέβαλαν χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Δρυμό, στη Θεσσαλονίκη.

Δεν έχασαν χρόνο και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ.

Όσο όμως βρίσκονταν εντός και άρπαζαν ότι έβρισκαν μπροστά τους, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, επέστρεψε. Οι διαρρήκτες το έβαλαν στα πόδια. Προσπάθησαν να διαφύγουν, πήδηξαν από το μπαλκόνι, κάπως άγαρμπα και τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου, οι οποίοι και τους πέρασαν χειροπέδες.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.