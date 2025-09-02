Διαρρήκτες με βαριοπούλα τρομοκρατούν τη Λάρισα - Οι επιθέσεις τους σε καταστήματα - Real.gr

Ο φόβος και ο τρόμος έχουν γίνει τρία άτομα που κυκλοφορούν στα Λάρισα με βαριοπούλα και πραγματοποιούν διαρρήξεις σε καταστήματα της πόλης.

Σύμφωνα με το onlarisa.gr, την περασμένη Πέμπτη «άνοιξαν» βενζινάδικο μέσα στην πόλη της Λάρισας. Μάλιστα, έσπασαν την είσοδο του πρατηρίου με τη βαριοπούλα, προκειμένου να μπουν μέσα και να κλέψουν το χρηματοκιβώτιο.

Αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, με την τακτική τους να είναι η ίδια, και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο είχε μέσα περίπου 8.000 ευρώ.

Οι δράστες δεν μένουν μόνο στα βενζινάδικα, καθώς την Κυριακή έκλεψαν και κάβα, αρπάζοντας ποτά και 150 ευρώ από το ταμείο.

Επιπλέον, διέρρηξαν και κομμωτήριο, προκαλώντας μεγάλες ζημίες εντός του, για να αρπάξουν μόλις ένα 10ευρο που υπήρχε στην ταμιακή μηχανή.

Την έρευνα της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.