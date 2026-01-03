Διαρρήκτης έπεσε από ταράτσα οικίας στην οποία είχε εισβάλει και συνελήφθη - Real.gr

Επίδοξος διαρρήκτης τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει από σπίτι στους Αγίους Αναργύρους με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο και να συλληφθεί.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ένας 40χρονος αλλοδαπός, πακιστανικής υπηκοότητας, εισέβαλε χτες το βράδυ, στις 23:35 σε οικία στην οδό Μάχης Κρήτης στους Αγίους Αναργύρους, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και στην προσπάθειά του να διαφύγει ανέβηκε στην ταράτσα, από όπου έπεσε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στο δεξί χέρι και πόδι.

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.