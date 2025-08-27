Διάρρηξη με λεία 150.000 ευρώ - Έτρεχε με το χρηματοκιβώτιο στα χέρια - Real.gr

Στο στόχαστρο οργανωμένης σπείρας που πραγματοποιεί διαρρήξεις σε σπίτια μπήκε 37χρονη στις Αλυκές, με συμμορία τριών άγνωστων μέχρι στιγμής ατόμων να ξηλώνουν και να φεύγουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά με το πακτωμένο στον τοίχο χρηματοκιβώτιο που είχε στο σπίτι.

Οπως αναφέρει το magnesianews.gr, η μεθοδολογία των διαρρηκτών, δείχνει ότι έδρασαν με απόλυτη ψυχραιμία και οργάνωση, καθώς πριν τις 14 Αυγούστου όταν και έγινε η κλοπή, γύρω στις 10 το βράδυ σε σπίτι στις Αλυκές, κατόπτευε την περιοχή ένα αυτοκίνητο, με άγνωστους επιβαίνοντες.

Περνούσε μπροστά από κατοικίες και στεκόταν για λίγο και στη συνέχεια αποχωρούσε. Έτσι και την παραμονή του 15Αύγουστου δίπλα από το σπίτι της 37χρονης είχε σταθμεύσει ένα αυτοκίνητο σκούρου χρώματος. Η γυναίκα έφυγε για καμία ώρα από την οικία της και μετά από λίγο ανοίγει η πόρτα του οχήματος και βγαίνει ένας από τους δράστες πλησιάζοντας το σπίτι για να διαπιστώσει εάν βρίσκεται κάποιος μέσα.

Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, περνάει από το σημείο μια γειτόνισσα για να πετάξει τα σκουπίδια σε έναν κάδο, με τον διαρρήκτη να κρύβεται πίσω από έναν θάμνο, μέχρι να φύγει η γυναίκα. Όταν έγινε αυτό, δίνει σήμα στον δεύτερο συνεργό του που βγαίνει από το αυτοκίνητο φορώντας κουκούλα και γάντια και ανοίγει με διαρρηκτικά εργαλεία την είσοδο του σπιτιού. Μπαίνει και ο δεύτερος και μέσα σε 8 με 10 λεπτά, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προλάβει να αναστατώσουν όλο το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας, η κάμερα ασφαλείας έδειξε τις κινήσεις τους και συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης μόλις τους είδε, ενεργοποίησε κατευθείαν τον συναγερμό, αλλά στο μεταξύ οι δύο δράστες είχαν προλάβει να εντοπίσουν και να ξεκολλήσουν από τον τοίχο το μικρό χρηματοκιβώτιο που περιείχε κοσμήματα μεγάλης χρηματικής, όπως και πολύ περισσότερο συναισθηματικής αξίας, ύψους περίπου 150.000 ευρώ.

Οι δύο πετάχτηκαν έξω από το σπίτι, ενώ επιχείρησε να τους κυνηγήσει όταν βγήκαν ένα στενό συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης, αλλά δεν κατάφερε, κάτι. Ο ένας δράστης, έχοντας στη μία μασχάλη το χρηματοκιβώτιο έτρεχε στον δρόμο και ο δεύτερος μπήκε στο σκούρο αυτοκίνητο.

Ο συνεργός του έβαλε αμέσως μπροστά, με το αυτοκίνητο να φεύγει «σφαίρα» με κίνδυνο να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Κινήθηκε προς τον άλλο που έτρεχε ο οποίος μπήκε μέσα και εξαφανίστηκαν προς τη Νέα Αγχίαλο. Συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας δηλώνει στη «Μαγνησία»την απογοήτευσή του για το περιστατικό γιατί πολλά από τα κοσμήματα που ήταν αποθηκευμένα στο χρηματοκιβώτιο, προέρχονταν από τη Μικρά Ασία και την Κύπρο και ήταν σημαντικά κειμήλια για την οικογένεια. «Γλίτωσαν από τους Τούρκους στη Μικρασιατική Καταστροφή και κατά την εισβολή του Αττίλα, όμως δεν γλίτωσαν από τους διαρρήκτες» ανέφερε με πίκρα ο συγγενής του θύματος.