Διάρρηξη σε μεζονέτα στην Ανάβυσσο - Πάνω από 230.000 ευρώ η «λεία» των δραστών - Real.gr

Διάρρηξη με μεγάλη λεία σημειώθηκε σε μεζονέτα στην Ανάβυσσο, όπου διαμένει οικογένεια από την Ουκρανία.

του Θεοδόση Π. Πάνου

Σύμφωνα με την καταγγελία της 27χρονης κόρης, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική είσοδο και αφού έψαξαν σχολαστικά όλους τους χώρους του σπιτιού, στο σαλόνι εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες αφαίρεσαν 82.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ. Εν συνεχεία στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης πήραν το αυτοκίνητο της οικογένειας και ένα ποδήλατο, ενώ αφαίρεσαν το καταγραφικό σύστημα της κάμερας ασφαλείας. Συνολικά, η λεία τους ξεπέρασε τις 230.000 ευρώ.

Η ΕΛ.ΑΣ διεξάγει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και συγκεντρώνοντας μαρτυρίες κατοίκων.