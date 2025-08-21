Διάσωση 52 αλλοδαπών ανοιχτά των Κυθήρων – Μεταφέρθηκαν στο Γύθειο - Real.gr

Στο λιμάνι του Γυθείου μεταφέρθηκαν 52 αλλοδαποί που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων, έπειτα από επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης που πραγματοποιήθηκε χθες τα μεσάνυχτα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις αρχές, δέκα άτομα περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι υπόλοιποι 42 επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο με σημαία Ιταλίας που βρισκόταν στην περιοχή.

Στους διασωθέντες θα τηρηθούν προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.