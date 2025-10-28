Διάσωση 57 αλλοδαπών νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας - Real.gr

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 57 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και τα απαραίτητα μέσα υποστήριξης.