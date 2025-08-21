Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου - Real.gr

Quantcast
17:45, 21/08/2025
Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο έσπευσε στην περιοχή και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 65 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων.

