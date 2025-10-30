Διάσωση 79 μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου - Real.gr

Quantcast
Διάσωση 79 μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου
Διάσωση 79 μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου

08:38, 30/10/2025
Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 79 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Frontex, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να συνδράμουν.

Οι μετανάστες περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και φιλοξενίας.

