Quantcast
Διάσωση δύο αλλοδαπών μετά από πυρκαγιά σε ιστιοφόρο μεταξύ Δήλου και Ρήνειας - Real.gr
real player

Διάσωση δύο αλλοδαπών μετά από πυρκαγιά σε ιστιοφόρο μεταξύ Δήλου και Ρήνειας

22:30, 19/08/2025
Διάσωση δύο αλλοδαπών μετά από πυρκαγιά σε ιστιοφόρο μεταξύ Δήλου και Ρήνειας

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο επιβατηγό πλοίο «Δήλος Εξπρές», χωρίς να αναφερθούν προβλήματα υγείας.

Στην περιοχή έσπευσε επίσης πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την παρακολούθηση της κατάστασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τι περιμένουν Τραμπ και ξένοι ηγέτες μετά τη συνάντηση και την τηλεδιάσκεψη για το ουκρανικό

Τι περιμένουν Τραμπ και ξένοι ηγέτες μετά τη συνάντηση και την τηλεδιάσκεψη για το ουκρανικό

18:02 19/08
Αυστηρή η τιμωρία για όσους βάζουν φωτιές - Στο επίκεντρο ο εμπρηστής της Πάρνηθας και οι «ύποπτες» φωτιές σε Πάτρα, Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο

Αυστηρή η τιμωρία για όσους βάζουν φωτιές - Στο επίκεντρο ο εμπρηστής της Πάρνηθας και οι «ύποπτες» φωτιές σε Πάτρα, Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο

14:47 19/08
Την πάγια θέση του για το απαραβίαστο των συνόρων επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε.

Την πάγια θέση του για το απαραβίαστο των συνόρων επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε.

16:44 19/08
Πάτρα: Προφυλακίζονται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Πάτρα: Προφυλακίζονται οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για τη φωτιά στο Γηροκομείο

18:11 19/08
Ο Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου

Ο Πούτιν πρότεινε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Η απάντηση του Ουκρανού Προέδρου

18:23 19/08
Τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντόνιο Κόστα: «Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία»

Τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αντόνιο Κόστα: «Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία»

15:29 19/08
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις προσκλήσεις για θερμοκήπια και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις προσκλήσεις για θερμοκήπια και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

18:30 19/08
Στίβος: Καραλής παντός καιρού - Στη βροχερή Λοζάνη πέρασε τα 6.02 στο επί κοντώ - ΒΙΝΤΕΟ

Στίβος: Καραλής παντός καιρού - Στη βροχερή Λοζάνη πέρασε τα 6.02 στο επί κοντώ - ΒΙΝΤΕΟ

20:59 19/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved