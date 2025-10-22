Quantcast
Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά - Real.gr
real player

Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

15:45, 22/10/2025
Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

Η μητέρα έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκουτσίου κρατώντας στην αγκαλιά το αναίσθητο παιδί της, με τους αστυνομικούς να αναλαμβάνουν αμέσως δράση και να μεταφέρουν το βρέφος με περιπολικό στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10), όταν σήμανε συναγερμός στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., η μητέρα μετέβη στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια, καθώς το παιδί της δεν είχε τις αισθήσεις του.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις και, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, μετέφεραν το βρέφος στο νοσοκομείο με περιπολικό.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά, με το παιδί να μεταφέρεται με ασφάλεια και να ανακτά τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι το δίχρονο διέφυγε τον κίνδυνο, ενώ διερευνώνται τα αίτια της λιποθυμίας του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

14:12 22/10
Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

09:55 22/10
Βίντεο από τροχαίο στο Περιστέρι - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί

Βίντεο από τροχαίο στο Περιστέρι - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί

15:37 22/10
Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

12:07 22/10
Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

13:54 22/10
Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή

Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή

16:30 22/10
«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου...» - Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου...» - Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

16:12 22/10
Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

15:45 22/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved