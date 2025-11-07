Διδυμότειχο: Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ - Real.gr

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5.30 στον κόμβο Θυρέας επι του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχο, το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά με ΙΧ αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ορεστιάδα.
Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος έχει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να ντελαπάρει το φορτηγό και να γεμίσει ο δρόμος με αμμοχάλικο. Στο σημείο έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ συνεργεία εργάζονται για να παραδώσουν ξανά τον δρόμο στην κυκλοφορία.