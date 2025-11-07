Διδυμότειχο: Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ - Real.gr

Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 5.30 στον κόμβο Θυρέας επι του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχο, το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά με ΙΧ αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ορεστιάδα.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος έχει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να ντελαπάρει το φορτηγό και να γεμίσει ο δρόμος με αμμοχάλικο. Στο σημείο έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ συνεργεία εργάζονται για να παραδώσουν ξανά τον δρόμο στην κυκλοφορία.