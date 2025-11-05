Διδυμότειχο: Ληστής μαχαίρωσε ηλικιωμένο σε μίνι μάρκετ και έφυγε με τις εισπράξεις - Real.gr

Το περιστατικό συνέβη στις 10 περίπου το βράδυ όταν άνδρας με σπαστή προφορά και φορώντας κουκούλα μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε στην ταμειακή μηχανή για να πάρει την εισπράξεις.
Ο ιδιοκτήτης αντιστάθηκε στην κίνηση του δράστη ο οποίος σε αντίδραση τον μαχαίρωσε στο χέρι και στη συνέχεια και ενώ ο ιδιοκτήτης αμυνόταν τον χτύπησε και τον μαχαίρωσε στο κεφάλι ρίχνοντας τον στο πάτωμα.
Ο ηλικιωμένος, μπόρεσε να ειδοποιήσει τους συγγενείς του και την αστυνομία ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου οπου σήμερα θα υποβληθεί σε αξονική τομογραφία για να διαπιστωθεί η έκταση της βλάβης.
Ο δράστης, αφού όπως διαπιστώθηκε πηρε μέρος των χρημάτων, αναζητείται ενώ τις έρευνες διεξάγει το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου