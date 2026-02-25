Διέρρηξε κάβα και...σφήνωσε ανάμεσα στο ασανσέρ και τον τοίχο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στη Θεσσαλονίκη, 23χρονος δράστης, εισήλθε σπάζοντας το φεγγίτη, σε κάβα στην περιοχή Συκεών, κλέβοντας χρήματα από το ταμείο.

Ο 23χρονος διαρρήκτης έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη τη κάβας, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει εισήλθε στο ανσανσερ, και σφήνωσε ανάμεσα στο ασανσέρ και στον τοίχο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική αστυνομία, όπου για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε 30 λεπτά.

Ο δράστης συνελήφθη ενώ ο συνεργός του, όταν αντιλήφθηκε τον ιδιοκτήτη της κάβας τράπηκε σε φυγή.

Εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη καθότι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το τρίτο κατάστημα το οποίο διέρρηξε την ίδια μέρα.