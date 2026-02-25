Quantcast
Διέρρηξε κάβα και...σφήνωσε ανάμεσα στο ασανσέρ και τον τοίχο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Διέρρηξε κάβα και…σφήνωσε ανάμεσα στο ασανσέρ και τον τοίχο – ΒΙΝΤΕΟ

09:30, 25/02/2026
Διέρρηξε κάβα και…σφήνωσε ανάμεσα στο ασανσέρ και τον τοίχο – ΒΙΝΤΕΟ

Στη Θεσσαλονίκη, 23χρονος δράστης, εισήλθε σπάζοντας το φεγγίτη, σε κάβα στην περιοχή Συκεών, κλέβοντας χρήματα από το ταμείο.

Ο 23χρονος διαρρήκτης έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη τη κάβας, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

Στην προσπάθεια του να διαφύγει εισήλθε στο ανσανσερ, και σφήνωσε ανάμεσα στο ασανσέρ και στον τοίχο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική αστυνομία, όπου για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε 30 λεπτά.

 

Ο δράστης συνελήφθη ενώ ο συνεργός του, όταν αντιλήφθηκε τον ιδιοκτήτη της κάβας τράπηκε σε φυγή.

Εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη καθότι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το τρίτο κατάστημα το οποίο διέρρηξε την ίδια μέρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved