Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο: «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επετειακή εξ αποστάσεως συνεδρία με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών δημοσιογράφων και καλλιτεχνών

Μαρία Δεναξά

Με μεγάλη επιτυχία και συγκινητική συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα απαιτητικό εγχείρημα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου η εξ αποστάσεως επετειακή συνεδρία του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης». Όπως τονίστηκε, «το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο αναπτύσσει με πρωτοποριακό τρόπο δημιουργικές διαστάσεις διάλογου και διαλεκτικής αλλά και το διανοητικό apparatus για την αντιμετώπιση της κρίσης στον πολιτισμό, στη γλώσσα και στην ενημέρωση».

Με μότο «Μια πανδημία, μία ματαίωση…Αντιστεκόμαστε, Επικοινωνούμε!», οι διοργανωτές του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» απάντησαν με τον δικό τους τρόπο στην υγειονομική κρίση και τις συνέπειες του εγκλεισμού που επέφερε. Έτσι, μετά την αναγκαστική αναβολή του προγράμματος που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και να εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, οι συντελεστές της δράσης πραγματοποίησαν την ίδια ημέρα μία επετειακή εξ αποστάσεως συνεδρία (live session), στην οποία συμμετείχαν 75 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και φοιτητές από διάφορα σημεία του πλανήτη. Μέρος του live session μεταδόθηκε από το Κανάλι της Βουλής.

Το πρόγραμμα που δημιούργησε και διευθύνει η Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, είχε ως κεντρικό διοργανωτή φορέα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης και της Ελληνοκαναδικής Ένωσης Πανεπιστημιακών του Οντάριο, καθώς και την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη – Σισμανόγλειο Μέγαρο. Τελούσε δε υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος και σε χαιρετισμό του εξέφρασε την ευχή το πρόγραμμα να επιστρέψει στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Αναγνώστηκε επίσης ομιλία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Πρ. Παυλόπουλου, ο οποίος και συνεχάρη τους συντελεστές του προγράμματος και ιδιαίτερα την ιδρύτρια του θεσμού.

Η παρουσία των ακαδημαϊκών από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αμερική

Το παρόν έδωσαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τρ. Αλμπάνης, οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Μ. Πασχόπουλος και Στ. Νικολόπουλος, οι οποίοι και εξήραν τη διεθνή ακτινοβολία του προγράμματος και συνεχάρησαν τους διοργανωτές. Συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Γ. Καψάλης, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Σχολής Επιστημών Αγωγής, Κ. Πλακίτση, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Καθηγήτρια Σχολής Επιστημών Αγωγής, Κ. Γουλιάμος, Πρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Lanzhou City University της Κίνας, Ζ. Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγήτρια Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Σημαντική ήταν η παρουσία του Πανεπιστημίου Harvard και του Center for Hellenic Studies του ίδιου Πανεπιστημίου, με τις συμμετοχές του Gregory Nagy Καθηγητή των εδρών Francis Jones of Classical Greek Literature και Comparative Literature, Διευθυντή του Center for Hellenic Studies, Νικόλα Πρεβελάκη, Λέκτορα Κοινωνικών Επιστημών και αναπλ. Διευθυντή του Κέντρου, καθώς και της Zoie Lafis, Εκτελεστικής Διευθύντριας στην Ουάσινγκτον. Από την Αμερική συμμετείχαν επίσης η κ. Κ. Πολυχρονίου, Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας Boston University, Διευθύντρια του προγράμματος Νέων Ελληνικών στο τμήμα Κλασσικών Σπουδών, αλλά και η Έ. Παναρίτη, επισκέπτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Stanford.

Επιπλέον, συμμετείχαν πανεπιστημιακοί από πολλά ελληνικά ΑΕΙ και συγκεκριμένα οι κ.κ. Π. Καμπάκη – Βουγιουκλή και Α. Καμπάς και Α. Φλιάτουρας (Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης), Τζ. Παγγέ (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Δ. Γούτσος (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Ι. Στεφανίδης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Κ. Ντίνας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), Κ. Κανάκης και Ε. Καραντζόλα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Γ. Ξυδόπουλος και Αγγ. Ρόζη (Πανεπιστήμιο Πατρών), Μ. Τζακώστα (Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Από τον χώρο των ΜΜΕ, της Τέχνης και των εκδόσεων

Από την πλευρά του δημοσιογραφικού κόσμου το παρόν έδωσαν η Α. Κουλούρη, Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Τηλεόρασης της Βουλής, Μ. Δεναξά, Δημοσιογράφος – Επικοινωνιολόγος, Star Channel, Real Group, Ι.Σ. Μανδαλίδης, Γενικός Διευθυντής CNN Greece, Π. Τσολιάς, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Ν. Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος, Αρθρογράφος CNN Greece, Γ. Κεΐσογλου, Δημοσιογράφος ΗΧΩ 102,7, Εφημερίδα Πρωινός Λόγος των Ιωαννίνων, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελ/νήσου Ηπείρου και Νήσων.

Εξέχουσα και η παρουσία των καλλιτεχνών και συγγραφέων με παρόντες τους Λάκη Λαζόπουλο, Οδυσσέα Ιωάννου και Τάσο Νούσια, ενώ σημαντική ήταν και η παρέμβαση του ειδικού συμβούλου του προγράμματος κ. Γ. Μαμάη, από τις εκδόσεις Gutenberg. Συγκινητικές ήταν οι τοποθετήσεις των πρώην δημάρχων των νησιών στα οποία έχει φιλοξενηθεί στο παρελθόν το πρόγραμμα, Άνδρου και Σύρου κ.κ. Θ. Σουσούδη και Γ. Μαραγκού, αλλά και του κ. Γ. Καπάκη, Επικεφαλής της παράταξης «Άνδρος της Ζωής μας» δήμου Άνδρου.

«Το πρόγραμμα θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη»

«Δυστυχώς λόγω της πανδημίας δεν μπορέσαμε να μεταβούμε στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο όλοι μας νιώθουμε στο βάθος ότι βρισκόμαστε εκεί, στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, την ανεπανάληπτη εστία πολιτισμού και εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να επαναδιοργανώσουμε την μετάβασή μας και τις συνεδριακές διαδικασίες και σε συνεννόηση με τον Σχολάρχη κ. Δ. Ζώτο να έχουμε αυτό το προνόμιο το επόμενο διάστημα» σύμφωνα με την κ. Ν. Τσιτσανούδη - Μαλλίδη. Έως τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δ.Θ.Π. https://summerschool.ac.uoi.gr/6o-therino-panepistimio/6o-perilipseis-eisigiseon/ όπου έχει αναρτηθεί μία σύνοψη των εισηγήσεων και των μελετών που θα παρουσιάζονταν στην Πόλη, στο πλαίσιο ενός προγράμματος που οργανωνόταν δέκα μήνες αδιάλειπτα.

Οι alumni του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

Τη συνεδρία παρακολούθησαν δεκάδες φοιτητές του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου με τον πρόεδρο των αποφοίτων Δ. Βαρδαβά, μεταπτυχιακό φοιτητή Φιλοσοφίας στο Kingston University, σε σύνδεση από το Λονδίνο. Στους κόλπους του θεσμού, οι alumni πρόκειται μέσα στον Ιούλιο να οργανώσουν το «Μικρό Θερινό», το οποίο θα έχει ως θέμα του «Ηθική και Ιδεολογία στα ΜΜΕ». Άλλωστε, αυτό το οποίο κατά κανόνα τονίζει η Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του προγράμματος είναι το ότι «Εάν δεν εμπλέξουμε τους νέους στα όμορφα πράγματα, αυτά δεν θα γίνουν ποτέ ομορφότερα».