Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο: «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» - Το πρόγραμμα

Μια εξαιρετική σύναξη κορυφαίων ανθρώπων από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον χώρο της Τέχνης και των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι θα μοιραστούν με τους φοιτητές δια ζώσης, αλλά και διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας, τις γνώσεις τους σχετικά με τη γλώσσα και την ελευθερία της έκφρασης προγραμματίζεται από 11 έως 14 Ιουλίου στην Ύδρα, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Ενημέρωσης».

Το πρόγραμμα που φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο «Γλώσσα και ελευθερία της έκφρασης» πρόκειται να διεξαχθεί με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων και είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Οργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων και Μέσων Ενημέρωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης. Εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Ύδρας.

Υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ το παρόν θα δώσουν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Κ. Βλάσης και ο κ. Ι. Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Έμπρακτη είναι και η υποστήριξη από το Ίδρυμα Macquarie Greek Studies Foundation Limited της Αυστραλίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι κ.κ. Τρ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, M. Mφllering, Κοσμήτωρ του Τμήματος που συμμετέχει από το Macquarie University, Γ. Δ. Κουκουδάκης, Δήμαρχος Ύδρας, Ζ. Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αικ. Πλακίτση, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ομιλίες των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.κ. Μηνά Πασχόπουλου και Σταύρου Νικολόπουλου και του Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού κ. Ι. Χρυσουλάκη.

Για μία ακόμη χρονιά ομιλητής θα είναι ο κ. Πρ. Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Ελληνικός Πολιτισμός». Επιπλέον, ομιλία θα προσφέρουν ο εφοπλιστής κ. Π. Λασκαρίδης (Ίδρυμα Λασκαρίδη), Υποναύαρχος Επί Τιμή του Πολεμικού Ναυτικού, ο κ. T. Goad, εκπρόσωπος Τύπου της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, καθώς και η κ. Ελ. Βισβίκη, CEO της Weav Music.

Από την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, συμμετέχουν πανεπιστημιακοί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Πατρών, Δυτικής Αττικής, καθώς επίσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από Πανεπιστήμια του εξωτερικού συμμετέχουν Καθηγητές από: Harvard University, Stanford University, Granada University, Universitι Paul-Valιry Montpellier, Macquarie University, Ocean County College, NJ κ.ά. Σημαντική είναι και η παρουσία των δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οι κ.κ. Γ. Μανδαλίδης (CNN Greece), Μ. Δεναξά (Real, Star).

Πέραν των πρωινών πολύωρων διαλέξεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές και συναυλιακές εκδηλώσεις, με την συμμετοχή των καλλιτεχνών Σουζάνας και Ελένης Βουγιουκλή, στο πλαίσιο αφιερώματος στον Λεονάρντ Κοέν, του εικαστικού Γ. Κόττη και της Π. Σιμόν, ιδρύτριας του θεσμού “Hydra for Artists of the Mediterranean”, πρ. δημοσιογράφου της Figaro, αλλά και των δημοσιογράφων Ν. Σπαγαδώρου και Μ. Τζανακάκη, που θα παρουσιάσουν το θεατρικό «Δημήτρης Υψηλάντης – Μαντώ Μαυρογένους», σκηνοθετημένο από τον Γ. Μόρτζο. Συμμετέχει επίσης η Ελληνική Χορωδία Βρυξελλών, ενώ προγραμματίζεται ένα αφιέρωμα στον εκδότη Γ. Δαρδανό (Gutenberg), με τη συμμετοχή του Σεβ. Μητροπολίτη Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή στο πρόγραμμα των νέων ανθρώπων από τον διαδικτυακό Όμιλο Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.

Τέλος, με το πρόγραμμα στην Ύδρα θα συνδεθεί διαδικτυακά η σύζυγος του David Gilmour, κιθαρίστα και συνθέτη των Pink Floyd, P. Samson, συγγραφέας του μυθιστορήματος «The Theatre of Dreamers», που αναδείχθηκε ως η νουβέλα της χρονιάς για το 2020 από τoυς: The Times, Sunday Times, The Telegraph, The Daily Mail και The Spectator.

Το πλήρες πρόγραμμα του 7ου Θερινού Πανεπιστημίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα summerschool.ac.uoi.gr, όπου και αναρτώνται σταδιακά όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό, που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο.

Τον σχεδιασμό και την ευθύνη του προγράμματος έχει ως επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου, η κ. Ν. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.