Διεθνής Διάκριση για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) στο 10ο Διεθνές Ορθοδοντικό Συνέδριο στη Βραζιλία - Real.gr

Ο Κοσμήτορας της Οδοντιατρικής Σχολής του EUC, Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου, τιμήθηκε με το ανώτατο βραβείο της WFO.

Το 10ο Διεθνές Ορθοδοντικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών (World Federation of Orthodontics – WFO) πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία στις 22-25 Οκτωβρίου 2025. Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 7000 ορθοδοντικοί και ειδικευόμενοι οδοντίατροι από 100 χώρες εκ των οποίων 50 από την Κύπρο και Ελλάδα.

Τιμώμενο πρόσωπο του συνεδρίου ήταν ο Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου, Κοσμήτορας της Οδοντιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) στον οποίο απονεμήθηκε το ύψιστο βραβείο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών «William H. DeKock Outstanding Service Award» για τη συνολική του προσφορά στην Ορθοδοντική Επιστήμη και την εκπαίδευση.

Στην ομιλία του ο Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου αναφέρθηκε στις εμπειρίες που απέκτησε κατά την Προεδρία του στον παγκόσμιο αυτό οργανισμό και στην σημασία της εθελοντικής συμμετοχής στους επιστημονικούς οργανισμούς και τις επαγγελματικές ενώσεις στον οδοντιατρικό κλάδο, τονίζοντας τον ρόλο της Οδοντιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ως σημείου αναφοράς για την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Η Οδοντιατρική Σχολή του EUC προσφέρει το μοναδικό πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο , πλήρως αναγνωρισμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική του EUC, η οποία είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία αιχμής, που λειτουργεί τόσο ως εκπαιδευτικό περιβάλλον όσο και ως χώρος κοινωνικής προσφοράς. Η Οδοντιατρική Σχολή είναι πλήρες μέλος του Association for Dental Education in Europe.

Η Οδοντιατρική Σχολή του EUC προσφέρει επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την ειδίκευση στην οδοντιατρική ειδικότητα της Ορθοδοντικής που συνδυάζει θεωρητική και κλινική εκπαίδευση με 3ετή διάρκεια.