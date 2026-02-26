Δικαστήρια Ευελπίδων: Συνελήφθη ζευγάρι που είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια - Real.gr

Quantcast
Δικαστήρια Ευελπίδων: Συνελήφθη ζευγάρι που είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια

16:00, 26/02/2026
Δικαστήρια Ευελπίδων: Συνελήφθη ζευγάρι που είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια

της Άννας Κανδύλη

Συνελήφθη ζευγάρι το πρωί στα Δικαστήρια της οδού Ευελπίδων όταν κατά τον καθιερωμένο έλεγχο στην είσοδο του συγκροτήματος εντοπίστηκαν πάνω τους μαχαίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της Δικαστικής αστυνομίας προχώρησαν σε έλεγχο στις τσάντες που έφερε το ζευγάρι και βρήκαν δύο μαχαίρια μήκους περίπου 16 εκατοστών το καθένα.

Οι δύο συλληφθέντες, που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχαν μεταβεί στην Ευελπίδων προκειμένου να επισκεφθούν την Εισαγγελία Ανηλίκων, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και σε βάρος τους κινείται η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία.

