Δίκη Χρυσής Αυγής - Ηλίας Κασιδιάρης: «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, δεν θα άνοιγαν ποτέ τα γραφεία» - Real.gr

Με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη, συνεχίστηκε η δίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο Αθηνών.

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Νίκου Μιχαλολιάκου και καταδικασμένος πρωτόδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής αρνήθηκε όσα του αποδίδονται κι επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως πολιτικό πρόσωπο που «πλήρωσε» για πράξεις, δηλώνοντας μεταμέλεια για συγκεκριμένες επιλογές του παρελθόντος.

«Συντάσσομαι με την πρόταση της εισαγγελέως Οικονόμου»

Ο Η.Κασιδιάρης ξεκίνησε την απολογία του δηλώνοντας ότι συντάσσεται πλήρως με την εισαγγελική πρόταση της Αδαμαντίας Οικονόμου, η οποία στο πρωτόδικο δικαστήριο είχε υποστηρίξει ότι δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. «Η κ. Οικονόμου έκανε ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και όχι πολιτικοκοινωνική ανάλυση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι «δεν προέκυψε συμμετοχή» του σε καμία εγκληματική πράξη.

Επικαλέστηκε τις δημόσιες δηλώσεις του στο παρελθόν, λέγοντας πως «αν είχα κάνει ρητορική μίσους, θα έπρεπε να με φυλακίσουν τη στιγμή που την έκανα», ενώ απέδωσε τις «οξείες πολιτικές φράσεις» του σε έντονο πολιτικό λόγο χωρίς πρόθεση πρόκλησης βίας.

«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω…»

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος για το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή άνοιξε γραφεία σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας πως «εκεί χάθηκε ο έλεγχος». Όπως είπε, «Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα άνοιγαν ποτέ τα γραφεία. Ό,τι βιώνω σήμερα ως Έλληνας πολίτης είναι επειδή άνοιξαν τα γραφεία», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι τότε το κόμμα «βίωνε τρομερή άνθιση».

Κατηγορίες για «εργαλειοποίηση» και πολιτικές παρεμβάσεις

Ο Η. Κασιδιάρης μίλησε για «εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης» και πολιτικές παρεμβάσεις που –όπως είπε– στόχευαν να εμποδίσουν το κόμμα του από τη συμμετοχή στις εκλογές. Αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό Χρήστο Τζανερίκο, επικαλούμενος δήλωσή του ότι ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης «του ζήτησε να κόψει το κόμμα Κασιδιάρη για να τον διορίσει μετά σε ανεξάρτητη αρχή».

«Καμία ευθύνη για τη δολοφονία Φύσσα»

Οσον αφορά στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αρνήθηκε κάθε γνώση ή εμπλοκή , υποστηρίζοντας ότι ενημερώθηκε «την επόμενη ημέρα από δημοσιογράφους». «Όταν έμαθα ότι το έγκλημα χρεώνεται σε μέλος της Χρυσής Αυγής, είπα ότι μαζί του δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή», προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός» για την πράξη.

«Έγινε το έγκλημα αυτό και δολοφόνησε κι εμένα κατά κάποιο τρόπο. Έξι χρόνια φυλακή έχω κάνει», είπε, επαναλαμβάνοντας πως το καταδικάζει «από την πρώτη στιγμή» και ότι στη Βουλή είχε ζητήσει «ενός λεπτού σιγή για τον Έλληνα πολίτη που δολοφονήθηκε».

«Μετανιώνω για τον στρατιωτικό βηματισμό στο Μελιγαλά»

Αναφερόμενος στην παρουσία μελών της Χρυσής Αυγής σε εκδήλωση στο Μελιγαλά, όπου οι συμμετέχοντες παρέλασαν με στρατιωτικό βηματισμό, ο Κασιδιάρης παραδέχθηκε ότι ήταν δική του ιδέα αλλά δήλωσε πως «το έχει μετανιώσει πολλές φορές». «Ήταν “φαεινή ιδέα” που μου έκανε κάκιστη εντύπωση αργότερα. Έπρεπε να τιμούμε τους πεσόντες με σεβασμό, όχι έτσι», σημείωσε.

Το «χαστούκι στην Κανέλλη» και η δημόσια εικόνα

Σε ερώτηση της προέδρου της έδρας για το αν ο λόγος του ήταν κατευναστικός, ο Κασιδιάρης αναφέρθηκε στο γνωστό περιστατικό με τη Λιάνα Κανέλλη. «Για το χαστούκι στην Κανέλλη, πολλοί πολίτες με συνεχάρησαν, και έπρεπε να κατευνάσω αυτό που εισέπραττα από τον κόσμο. Δεν ήθελα να υπάρχει η εικόνα ότι “θα μπούμε με χαστούκια στη Βουλή”», είπε, προσθέτοντας ότι αργότερα επεδίωξε να δείξει δημόσια πως είναι «κατά της βίας».