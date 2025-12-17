Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας - Real.gr

Μετά από τέσσερεις δικασίμους η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου όπου εκδικάζεται η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ολοκλήρωσε σήμερα την αγόρευσή της ζητώντας την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων όπως στον πρώτο βαθμό.

Της Άννας Κανδύλη

Οι κατηγορίες αφορούν τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος Αιγυπτίων αλιεργατών.

Η εισαγγελική λειτουργός στο σημερινό σκέλος της αγόρευσής της,αναφέρθηκε αναλυτικά στον ρόλο των πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής, χρησιμοποιώντας δηλώσεις και ενέργειες των ίδιων. Παράλληλα απέρριψε όλους του υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

Αναφερόμενη στον αρχηγό της οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο, σημείωσε ότι «ο Μιχαλολιάκος ήταν ο απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αρχηγός» και ότι «είχε πλήρη γνώση για όσα συνέβαιναν στους κόλπους της Χρυσής Αυγής». Όπως ανέφερε, ο ίδιος «διακήρυξε επανειλημμένα τη ναζιστική ιδεολογία του», ενώ επεσήμανε πως «τα λεγόμενά του είχαν δύο όψεις, καθώς όταν άλλαζε το ακροατήριο ισχυριζόταν ότι είχαν παρερμηνευτεί».

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ακόμη ότι η οργάνωση επιχειρούσε «δια της βίας να υποκαταστήσει το κράτος, με τον έλεγχο νομιμοποιητικών εγγράφων αλλοδαπών», σημειώνοντας ότι ο Μιχαλολιάκος «έφτανε στο σημείο να απειλεί ακόμη και πολιτικά πρόσωπα, όπως τον τότε δήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Καμίνη».

Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή της, η κ. Στεφανάτου απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν έλαβαν υπόψη τους οι κατηγορούμενοι, και ιδίως ο Μιχαλολιάκος, ότι η Δημοκρατία, που στα νιάτα του του φέρθηκε με επιείκεια, μπορεί να είναι ατελής, αδύναμη και πολύπλοκη, αλλά είναι καλύτερη, γιατί μας επιτρέπει να διορθώνουμε τα λάθη μας».